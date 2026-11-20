لم يمر الظهور العلني الأخير للفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب مرور الكرام، إذ تحولت لقطات حضورها لتقديم واجب العزاء في القاهرة إلى مادة دسمة للجدل على منصات التواصل الاجتماعي، ما دفع طبيبها المختص بعلاج السمنة والنحافة إلى التدخل ووضع النقاط على الحروف.

بدأت الشرارة في مسجد الحامدية الشاذلية، حيث ظهرت شيرين لتأدية واجب العزاء في والدة المايسترو أمير عبدالمجيد. ورغم حرصها على البساطة التامة احتراماً لرهبة الموقف، تداولت حسابات عدة مقاطع مصورة تركز على التغير الملحوظ في وزنها، مع ترويج شائعات حول ارتدائها «جلابية» وتدهور حالتها الصحية.

هذا الجدل استدعى رداً مباشراً من أخصائي التغذية محمود العفيفي، الذي أوضح عبر حسابه على «فيسبوك» أن تصريحاته السابقة فُهمت خارج سياقها، مؤكداً التزامه الكامل بدعم شيرين وعدم تخليه عنها. وشدد الطبيب على أن تقلبات الوزن والانتكاسات المؤقتة أمر طبيعي تماماً في أي رحلة علاجية أو حمية غذائية، مستنكراً بشدة موجات التنمر والشماتة ومطالباً باحترام الظروف الإنسانية لأيقونة الغناء المصري.

على الجانب الآخر، تصدى محبو الفنانة المصرية لحملات الانتقاد بتفنيد تفاصيل إطلالتها، موضحين أن ظهورها دون مساحيق تجميل وشعر مربوط للخلف يعكس وقار المناسبة، وأن ما ارتدته لم يكن «جلابية» كما زعم البعض، بل فستان بسيط يحمل توقيع دار أزياء عالمية.

وبعيداً عن صخب التعليقات وأزمات السنوات الماضية التي شملت انفصالها عن حسام حبيب وخلافاتها الأسرية، طوت شيرين صفحة الغياب للعودة بقوة إلى الساحة الفنية، وتحضر حالياً لمشروع غنائي استثنائي يجمعها بابنتها «هنا» في أول ديو مشترك بينهما يُرتقب طرحه قريباً.