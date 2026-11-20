بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيسة مجلس رئاسة البوسنة والهرسك جيلكا تسفيانوفيتش، بمناسبة أدائها اليمين الدستورية عضواً في مجلس رئاسة البوسنة والهرسك. وأعرب الملك سلمان عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لها، ولشعب البوسنة والهرسك الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيسة مجلس رئاسة البوسنة والهرسك جيلكا تسفيانوفيتش، بمناسبة أدائها اليمين الدستورية عضواً في مجلس رئاسة البوسنة والهرسك. وعبر ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لها، ولشعب البوسنة والهرسك الصديق المزيد من التقدم والرقي.