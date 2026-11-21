امتدت تداعيات ارتفاع أسعار النفط واضطراب إمدادات الطاقة إلى صناعة الملابس العالمية، بعدما أدت زيادة تكلفة المواد الخام المشتقة من البترول إلى ضغوط متصاعدة على إنتاج البوليستر، أحد أكثر الألياف استخداماً في قطاع الأزياء، وسط مخاوف من انتقال هذه الزيادات إلى المستهلكين.

وبحسب تقرير لمجلة «فوغ»، كشفت التوترات في الشرق الأوسط واضطرابات حركة الشحن عبر مضيق هرمز عن مدى اعتماد صناعة الأزياء على المشتقات النفطية، خصوصاً في إنتاج الملابس منخفضة التكلفة.

وبلغ متوسط سعر خام برنت 124 دولاراً للبرميل خلال أكتوبر 2026، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2022، وفقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، ما انعكس على تكاليف المواد الأولية المستخدمة في صناعة البوليستر، ومنها «النافثا» وأحادي إيثيلين جلايكول (MEG).

وأظهرت بيانات مؤسسة «أوبيس» المتخصصة في أسواق الطاقة تراجع واردات أسواق آسيوية رئيسية من مادة «MEG» بنحو 50% خلال الأشهر الخمسة التالية لاضطرابات الإمدادات، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وانعكست هذه التطورات على أسعار الألياف الصناعية، إذ ارتفعت أسعار ألياف البوليستر قصيرة التيلة في الصين بنسبة 22% خلال الربع الثالث من العام الحالي، وبنسبة 34% منذ بدايته، وفق شركة «لينزينغ» النمساوية.

كما أعلنت شركة «تيجين فرونتير» اليابانية، الموردة لمجموعة «فاست ريتيلينغ» المالكة لعلامة «يونيكلو»، زيادة أسعار ألياف البوليستر والخيوط بنسبة 20% أو أكثر خلال أبريل الماضي.

وتتزايد أهمية هذه الضغوط مع استحواذ البوليستر على نحو 59% من إجمالي إنتاج الألياف عالمياً، بحسب منظمة «تكستايل إكستشينج»، ما يجعل تقلبات أسعاره مؤثرة في قطاع واسع من صناعة المنسوجات.

وحذرت شركة «نايكي» في تقريرها السنوي لعام 2026 من تأثير تقلب أسعار المواد الخام، بما فيها المشتقات البترولية، على تكاليف الإنتاج والربحية، فيما أشارت شركة «نكست» البريطانية إلى احتمال ارتفاع أسعار التجزئة بنسبة تصل إلى 10% إذا استمرت ضغوط تكاليف الوقود والأقمشة وتضررت البنية التحتية للطاقة على المدى الطويل.

وفي محاولة لتقليل الاعتماد على المواد الخام المرتبطة بالنفط، تتجه بعض العلامات التجارية إلى زيادة استخدام البوليستر المعاد تدويره، الذي ارتفع إنتاجه عالمياً من 9.3 مليون طن في 2024 إلى 9.7 مليون طن في 2025.

وتبرز في هذا الاتجاه شركتا «سوبر دراي» و«ذا نورث فيس»، إذ توسعت الأولى في استخدام البوليستر المعاد تدويره في منتجاتها المبطنة، بينما تعتمد الثانية عليه في نحو 90% من احتياجاتها من البوليستر المستخدم في الملابس.

ورغم ذلك، لا يمثل التدوير حلاً كاملاً، نظراً إلى استمرار استهلاك الطاقة في عمليات التصنيع والنقل، فضلاً عن أن نحو 97% من البوليستر المعاد تدويره يأتي من الزجاجات البلاستيكية، مقابل 3% فقط من إعادة تدوير المنسوجات.

وتدفع هذه التحديات شركات الأزياء إلى البحث عن بدائل أخرى، منها الألياف الحيوية والليوسيل، في وقت تواجه فيه صناعة الموضة السريعة اختباراً متزايداً لنموذجها القائم على الإنتاج واسع النطاق باستخدام خامات منخفضة التكلفة.