كشفت مصادر مطلعة أن المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران لا تزال تراوح مكانها رغم كثافة الاتصالات التي يجريها الوسطاء. وأكدت المصادر أن عقدة المفاوضات كانت ولا تزال تتمحور حول مصير اليورانيوم المخصب، في ظل تمسك كل من واشنطن وطهران بموقفيهما رغم المقترحات التي طرحها الوسطاء لتقريب وجهات النظر.



وأفصحت أن الجانب الأمريكي يتمسك بوجود خطة واضحة للتخلص من اليورانيوم المخصب، إلى جانب الحصول على ضمانات مكتوبة بعدم استئناف عمليات التخصيب مستقبلاً. فيما ترفض إيران إخراج مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى خارج البلاد.



وحسب المصادر ذاتها، فإن الوسطاء لم يحصلوا حتى الآن على ضمانات بعدم عودة التصعيد العسكري.



وعقد المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، اجتماعاً في العاصمة الألمانية برلين، (الخميس)، مع مسؤولين قطريين رفيعي المستوى، لبحث جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، وفق ما نقل موقع «أكسيوس» عن مصدرين مطلعين. وشارك في الاجتماع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إلى جانب مبعوثه علي الثوادي.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أعلن أن إيران تريد اتفاقاً، لكنها لا تريد اتفاقاً مقبولاً بالنسبة له. وقال في مؤتمر صحفي أمس (الجمعة): «إنهم يريدون التوصل إلى اتفاق، لكنهم لا يريدون اتفاقاً مقبولاً بالنسبة لي». وجدد التأكيد على أن الولايات المتحدة مستعدة لضرب إيران مجدداً إذا اقتضت الضرورة، مشدداً على أنه لا يمكن السماح لطهران بامتلاك سلاح نووي.



في المقابل، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران لا تزال تعقد آمالاً على الدبلوماسية لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة. وأضاف لصحيفة «إيران» الرسمية أن تبادل الرسائل مستمر بين طهران وواشنطن عبر الوسطاء.



ولفت إلى أن الخطوط الحمراء لإيران تشمل الاحتفاظ باليورانيوم المخصب داخل البلاد، لكنه أردف أنه يعتقد بإمكانية التوصل إلى «حل عادل».



ووفقاً لتقديرات الوكالة الدولية، كانت إيران تمتلك 440.9 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% عندما هاجمت إسرائيل والولايات المتحدة المنشآت النووية الإيرانية في يونيو 2025.