أعلنت حكومة جنوب أفريقيا، وفاة فومزيل ملامبو نغكوكا، أول امرأة تتولى منصب نائب رئيس البلاد، والمسؤولة الأممية السابقة التي شغلت منصب وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، عن عمر ناهز 71 عاماً.

وتُعد ملامبو نغكوكا واحدة من أبرز الشخصيات النسائية في التاريخ السياسي لجنوب أفريقيا، إذ جمعت مسيرتها بين النضال ضد نظام الفصل العنصري، والعمل السياسي والبرلماني، والدفاع عن حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين على المستوى الدولي.

وشغلت الراحلة منصب نائب رئيس جنوب أفريقيا خلال الفترة من عام 2005 إلى عام 2008، كما تولت سابقاً حقيبة وزارة المعادن والطاقة، ومنصب نائبة وزير التجارة والصناعة. وعلى الصعيد الدولي، تولت منصب وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بين عامي 2013 و2021.

ولم تكشف الحكومة الجنوب أفريقية أو حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، الذي تنتمي إليه الراحلة، عن التاريخ الدقيق لوفاتها أو مكان حدوثها حتى الآن.

مسيرة سياسية بدأت بالنضال ضد الفصل العنصري

كانت ملامبو نغكوكا من الشخصيات التي شاركت في الحياة البرلمانية لجنوب أفريقيا مع انطلاق أول برلمان ديمقراطي في البلاد عام 1994، عقب انتهاء نظام الفصل العنصري وحكم الأقلية البيضاء، وانتخاب نيلسون مانديلا أول رئيس للبلاد في انتخابات ديمقراطية.

وقبل دخولها عالم السياسة، برزت بوصفها ناشطة مناهضة للفصل العنصري، كما عملت في مجال التعليم، وأسهمت في النضال من أجل التحرر وإرساء دعائم الديمقراطية الجديدة في جنوب أفريقيا.

وشهدت مسيرتها السياسية محطة بارزة عندما عُينت نائبة للرئيس عام 2005، في فترة اتسمت بالتوترات والانقسامات داخل حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم، وسط صراعات داخلية محتدمة بشأن مستقبل القيادة السياسية.

وجاء تعيينها خلفاً لجاكوب زوما، الذي أُقيل من منصبه بعد تورطه في فضيحة فساد مرتبطة بصفقة أسلحة، وهي القضية التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية بالبلاد.

ورغم خبرتها السياسية ونشاطها الطويل في مواجهة نظام الفصل العنصري، واجه تعيينها انتقادات بسبب زواجها من بوليلاني نغكوكا، الذي كان يشغل منصب كبير المدعين العامين في جنوب أفريقيا، ويتولى متابعة قضايا فساد بحق زوما.

إشادات بدورها في النضال وتمكين المرأة

وعقب الإعلان عن وفاتها، توالت رسائل النعي والإشادة من مسؤولين ومؤسسات داخل جنوب أفريقيا وعلى المستوى الدولي، تقديراً لإسهاماتها في النضال من أجل التحرر وترسيخ الديمقراطية، فضلاً عن دورها البارز في الدفاع عن حقوق النساء والفتيات.

وقال حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، في بيان، إن الراحلة كانت قيادية بارزة في صفوف الحركة ومناضلة مخلصة في خدمة الشعب، مشيراً إلى أنها صنعت التاريخ باعتبارها أول امرأة تتولى منصب نائب رئيس جنوب أفريقيا.

من جانبه، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن تعازيه في وفاتها، واصفاً إياها بأنها «مدافعة طوال حياتها عن حقوق النساء والفتيات وتمكينهن».

وأضاف غوتيريش أن نضال ملامبو نغكوكا بدأ قبل وصولها إلى الساحة الدولية بوقت طويل، موضحاً أنها تعلمت خلال عملها معلمة شابة في إقليم كوازولو ناتال ونشاطها المناهض للفصل العنصري أن الحرية لا تكتمل إلا عندما تشمل كل امرأة وكل فتاة.

بدورها، أكدت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن شجاعة الراحلة ألهمت أشخاصاً حول العالم، وأن قيادتها أسهمت في تشكيل حركة عالمية للدفاع عن حقوق المرأة.

وأشارت الهيئة، في بيان، إلى أن ملامبو نغكوكا كرست حياتها لتحقيق العدالة والمساواة، بدءاً من نشاطها المناهض للفصل العنصري، مروراً بتوليها منصب أول نائبة لرئيس جنوب أفريقيا، وصولاً إلى قيادتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة بين عامي 2013 و2021.

إرث سياسي وحقوقي ممتد

وتترك فومزيل ملامبو نغكوكا إرثاً سياسياً وحقوقياً بارزاً، باعتبارها إحدى الشخصيات التي أسهمت في مسيرة التحول الديمقراطي في جنوب أفريقيا، كما لعبت دوراً مؤثراً في تعزيز حضور قضايا النساء على أجندة المؤسسات الدولية.