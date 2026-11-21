واصلت أسعار الذهب تراجعها الحاد خلال تعاملات (الجمعة)، متجهة نحو تسجيل أدنى مستوياتها في أكثر من عام، وسط موجة بيع واسعة النطاق طالت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي، وأثرت سلباً في أسواق المعادن النفيسة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 3% ليصل إلى 3514.08 دولاراً للأوقية، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 4.6% إلى 3515.40 دولاراً للأوقية. وبحسب بيانات نقلتها وكالة عالمية، سجل الذهب أدنى مستوياته منذ سبتمبر 2025 خلال تعاملات (الجمعة)، بعدما هبط إلى 3502.49 دولاراً للأوقية، متجهاً نحو تسجيل أكبر خسارة أسبوعية في 8 أشهر، مع تراجعه بنحو 9.4% منذ بداية الأسبوع.

وامتدت الخسائر إلى بقية المعادن النفيسة، حيث هبطت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 4.1% إلى 40.99 دولاراً للأوقية، وتراجع البلاتين بنسبة 3.4% إلى 1296.50 دولاراً، وانخفض البلاديوم بنسبة 2.1% ليسجل 890.19 دولاراً للأوقية. وأرجعت تقارير عالمية تراجع الذهب إلى تصاعد توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية، وارتفاع الدولار، واستمرار الضغوط التضخمية، إلى جانب عمليات بيع اضطرارية للذهب لتغطية خسائر المستثمرين في أسواق الأسهم، خصوصاً مع موجة التراجع التي طالت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت أن تراجع أسهم شركات الذكاء الاصطناعي امتد إلى الأسواق العالمية، بعد أن أخفق الطرح العام الأولي لشركة «أنثروبيك» في استعادة ثقة المستثمرين في القطاع، وسط تزايد المخاوف بشأن تقييمات شركات التكنولوجيا. وعززت تصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، التي أشارت إلى استمرار مخاطر التضخم واحتمال الحاجة إلى مزيد من التشديد النقدي، توقعات رفع أسعار الفائدة خلال ديسمبر المقبل. ووفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، بلغت احتمالات رفع الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر نحو 96%، ما زاد الضغوط على الذهب، الذي لا يدر عائداً لحائزيه، مقارنة بالأصول التي تستفيد من ارتفاع أسعار الفائدة.

وأشارت إلى أن المعادن النفيسة الثلاثة الأخرى، الفضة والبلاتين والبلاديوم، تتجه بدورها نحو تسجيل خسائر للأسبوع الثاني على التوالي، في ظل استمرار الضغوط على أسواق المعادن.