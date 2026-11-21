في تطور لافت ،يثير المخاوف بشأن الأمن السيبراني للمؤسسات الأمريكية، يحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» في اختراق إلكتروني استهدف قاعدة بياناته الوطنية للمعلومات الجنائية (NCIC)، التي تعتمد عليها أجهزة إنفاذ القانون الفيدرالية والمحلية في مختلف أنحاء الولايات المتحدة.



ونقلت شبكة «CNN» عن شخصين مطلعين على التحقيق أن قراصنة تمكنوا، على ما يبدو، من اختراق قاعدة البيانات التي تُعد من أهم الأنظمة الأمنية الأمريكية، نظراً لما تتضمنه من معلومات حساسة تتعلق بمذكرات الاعتقال، والسجلات الجنائية، وعمليات التحقق من الخلفيات الأمنية.



وأفادت تقارير دولية، اليوم (السبت)، بأن الاختراق يمثل ثاني حادثة تسلل إلكتروني تستهدف أنظمة تابعة للمكتب خلال الأشهر الأخيرة، في وقت تتزايد فيه المخاوف داخل الولايات المتحدة من تصاعد الهجمات الإلكترونية التي تطال المؤسسات الحكومية والبنية التحتية الحيوية.



وتكمن خطورة قاعدة البيانات المستهدفة في اعتماد أجهزة الشرطة والجهات الأمنية عليها يومياً للتحقق من هوية المطلوبين، ومراجعة أوامر القبض، والوصول إلى السجلات الجنائية. ولا تقتصر المخاطر المحتملة على تسريب المعلومات، بل تمتد إلى احتمال العبث بدقة البيانات التي تستند إليها الأجهزة الأمنية في عملياتها الميدانية.



ولم تتضح حتى الآن طبيعة المعلومات التي ربما تمكن المخترقون من الوصول إليها، أو ما إذا كانوا قد نسخوا بيانات حساسة أو أحدثوا تغييرات داخل النظام، كما لم تُعرف هوية الجهة المسؤولة عن الهجوم. ولم يصدر المكتب تأكيداً رسمياً بشأن الاختراق، ولم يستجب لطلبات التعليق التي أرسلتها وسائل إعلام.



وتأتي الحادثة بعد اختراق سابق في سبتمبر الماضي، استهدف موقع التوظيف التابع للمكتب، ونسبت مجموعة القرصنة والابتزاز الإلكتروني «ShinyHunters» الهجوم إلى نفسها، وتمكنت خلاله من الوصول إلى معلومات شخصية تخص موظفين حاليين وسابقين. ويضع الاختراق الجديد إدارة الرئيس دونالد ترمب أمام تحدٍ إضافي لحماية الأنظمة الحكومية، خصوصاً مع تزامنه مع سلسلة اضطرابات وهجمات إلكترونية طالت مؤسسات أمريكية كبرى، وأعادت فتح التساؤلات بشأن قدرة واشنطن على تأمين بنيتها الرقمية.