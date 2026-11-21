لم تهنأ صانعة المحتوى اللبنانية عبير الصغير طويلاً بأجواء الفرح التي رافقت زفافها في البتراء، حتى وجدت نفسها في مواجهة عاصفة من الانتقادات على منصات التواصل الاجتماعي، بسبب مقاطع مصوّرة شاركتها مع زوجها يوسف فرحات خلال قضائهما شهر العسل في مكة المكرمة وأداء مناسك العمرة.

وتفجر الجدل حين نشرت الصغير توثيقاً لرحلتها الروحانية مرفقاً برسالة وجدانية كتبت فيها: «رحلة، مع من أُحب، إلى من نُحب.. الله يكرمكم جميعاً بزيارة قريبة»، غير أن لقطة بعينها داخل الفيديو سرعان ما تحولت إلى محور جدل واسع، إذ ظهرت فيها جالسة داخل ساحات الحرم المكي بينما يضع زوجها رأسه على حضنها وهي تمسح على شعره، مع ظهور أبراج مكة في الخلفية.

وأثار المشهد انقساماً حاداً بين المتابعين، ففي حين اعتبر منتقدون أن توثيق لحظات رومانسية خاصة ونشرها يتعارض مع قدسية المسجد الحرام، مشددين على أن الحرم فضاء للعبادة لا لإنتاج محتوى عاطفي أو استقطاب المشاهدات، دافع آخرون عن الزوجين مؤكدين أن اللقطة لا تتجاوز حدود المودة البريئة وأن الهجوم يعكس تضخيماً متكرراً لتصرفات المشاهير وملاحقة تفاصيلهن العفوية.

وتوسعت دائرة السجال لتلامس حدود الخصوصية لدى المشاهير في الأماكن المقدسة، إذ رأى فريق أن التأثير الجماهيري الواسع يفرض قدراً أكبر من التحفظ وتجنب استعراض اللحظات الخاصة داخل المواقع الدينية، بينما تساءل آخرون عما إذا كانت الضجة ذاتها ستُثار لو صدر التصرف عن زوجين عاديين بعيدين عن الأضواء، وسط انتقادات لمن ينصّبون أنفسهم رقباء على النوايا والتفاصيل الشخصية.

وتأتي رحلة العمرة هذه بعد أيام من زفاف الثنائي مطلع نوفمبر الجاري أمام معلم «الخزنة» التاريخي في مدينة البتراء الأردنية، وهو الحفل الذي خطف الأنظار بتفاصيله السينمائية، بدءاً من إطلالة العروس بفستان دانتيل محتشم وطرحة مطرزة وحجاب أبيض أمام الصخور الوردية، مروراً ببدلة العريس السوداء الكلاسيكية، وصولاً إلى لحظة «اللقاء الأول» التي غلبت فيها دموع التأثر على العريس، وخروجهما أمام حراس بالأزياء التاريخية والرقصة الأولى وتقليد رمي باقة الورد.