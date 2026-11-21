تحوّل تحرك مالي ضخم أقدم عليه شخص لإنقاذ شركة يديرها شقيقه في دبي إلى معركة أمام القضاء انتهت برفض الدعوى، بعدما خلصت المحكمة المدنية الابتدائية إلى أن الأوراق المقدمة لا تثبت وجود عقد قرض أو التزام برد 4.5 ملايين درهم، ولا تؤسس لمسؤولية شخصية على الشقيق المدير.

وبدأت القصة حين تقدّم المدعي بدعوى يطالب فيها بإلزام شقيقه وشركة ذات مسؤولية محدودة بالتضامن برد مبلغ 4.5 ملايين درهم مع فائدة قانونية سنوية بنسبة 5% وتعويض قدره 500 ألف درهم، موضحاً أنه استجاب لطلب مساعدة الشركة في تجاوز ضائقة مالية عبر بيع عقار يملكه تتجاوز قيمته سبعة ملايين درهم وتحويل المبلغ إلى حسابها المصرفي مقابل تعهد بالرد عند الطلب.

واستند صاحب الدعوى في إثبات مطالبته إلى كشف حساب مصرفي يبيّن خروج الأموال إلى حساب الشركة، مرفقاً صورة من رخصتها التجارية ومستندات أخرى لتأكيد أن التحويل كان دعماً تمويلياً واجب الاسترداد، بينما حضر الشقيق بشخصه وبصفته مديراً ليتمسك بعدم قبول الدعوى ضده شخصياً، مدفوعاً باستقلال الذمة المالية للشركة، ومؤكداً أن المبالغ تمثل سداداً لمديونية سابقة مستحقة للشركة لدى المدعي وليست قرضاً.

وفي أسباب حكمها، فرّقت المحكمة بين كيان الشركة المستقل وصفة الشقيق، مبينة أن صلة القرابة أو إدارة المنشأة لا تجعل المدير مسؤولاً من ماله الخاص عن الأموال التي تودع في حسابات الشركة، لا سيما مع خلو الأوراق من دليل على تحويل الأموال إلى حسابه الشخصي أو تعهده بضمان سدادها أو ارتكابه خطأً يوجب مساءلته، فقررت انتفاء صفته في الدعوى.

أما في جوهر النزاع حول رد الـ4.5 ملايين درهم، فأوضحت المحكمة أن كشف الحساب يثبت انتقال السيولة فقط، ولا يكفي بمفرده لإثبات صفة القرض أو اتفاق الرد، إذ إن الأصل في التحويلات المصرفية، وفق قضاء محكمة التمييز، أنها تأتي وفاءً لدين مستحق على المحوِّل لصالح المستفيد ما لم يثبت العكس، ويقع عبء الإثبات على مدّعي القرض، وهو ما لم ينجح فيه المدعي أمام المستندات والمراسلات التي قدمتها الشركة دعماً لدفاعها.