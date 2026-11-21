ضرب زلزال بلغت قوته 6.8 درجات على مقياس ريختر وسط البيرو، مساء الجمعة، وفقاً للمركز الألماني لأبحاث علوم الأرض، فيما شعر بالهزة سكان العاصمة ليما وعدد من المناطق الأخرى، ما دفع السكان إلى مغادرة منازلهم والتجمع في الشوارع.

وأفاد معهد الجيوفيزياء في البيرو بأن الزلزال وقع في منطقة جونين الجبلية بجبال الأنديز، على عمق 129 كيلومتراً تحت سطح الأرض، فيما حدد مركز عمليات الطوارئ الوطني موقعه على بعد نحو 30 كيلومتراً شمال غربي مدينة جونين.

ووفقاً لوكالات عالمية، شعر سكان العاصمة ليما بالهزة الأرضية، وأظهرت لقطات تلفزيونية مغادرة عدد من النواب مبنى البرلمان، فيما هرع السكان إلى الشوارع خشية وقوع هزات ارتدادية.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جسيمة جراء الزلزال، بحسب ما نقلته الوكالة عن السلطات المحلية.

وأفاد نظام التحذير من أمواج تسونامي في الولايات المتحدة بعدم وجود تهديد بحدوث تسونامي عقب الزلزال.

ودعت السلطات البيروفية السكان إلى التزام الهدوء واتباع إرشادات السلامة، فيما تواصل الجهات المختصة مراقبة المناطق المتضررة وتقييم الأوضاع.