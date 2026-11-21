تراجعت العملة المشفرة «بتكوين» إلى أدنى مستوياتها في أكثر من عامين، مع تصاعد المخاوف بشأن تقييمات أسهم شركات الذكاء الاصطناعي، وتأثيرها على شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر.

وانخفضت بتكوين بنسبة 5.1% إلى 55 ألفاً و830 دولاراً، خلال تعاملات أمس (الجمعة)، مسجلة أدنى مستوى لها منذ سبتمبر 2024، وفقاً لبيانات نقلتها وكالات أنباء عالمية اليوم (السبت).

وكانت العملة قد هبطت دون مستوى 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ يوليو الماضي، في ظل موجة تراجع شملت أسواق العملات المشفرة وعدداً من الأصول الاستثمارية الأخرى.

وأشارت الوكالات إلى أن أسواق العملات المشفرة تواجه ضغوطاً متزايدة، وسط مخاوف بشأن مدى جدوى الإنفاق الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، إلى جانب ارتفاع تكاليف الاقتراض والمخاطر التنظيمية.

وامتدت موجة التراجع إلى أسواق الأسهم الأمريكية، التي كانت تتجه نحو تسجيل أكبر خسائر أسبوعية منذ أبريل 2025، مع تزايد حذر المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر.

ويأتي هذا التراجع في وقت يعيد فيه المستثمرون تقييم توقعاتهم بشأن أسواق التكنولوجيا والعملات المشفرة، وسط حالة من عدم اليقين بشأن مسار الاقتصاد وأسعار الفائدة.