أعرب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن أمل بلاده في أن تنجح الجهود الدبلوماسية في إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة، وكرر مطالب طهران في ضرورة الحصول على ضمانات أمريكية تحول دون تجدد المواجهة العسكرية، في وقت تتواصل فيه الاتصالات عبر الوسطاء وسط خلافات عميقة بشأن الملف النووي وشروط التسوية.



وقال عراقجي، في تصريحات لصحيفة «إيران» الرسمية مساء أمس (الجمعة)، إن الرسائل بين طهران وواشنطن لا تزال متبادلة عبر قنوات الوساطة، مشيراً إلى أن بلاده تسعى إلى التوصل إلى «اتفاق يضمن عدم اندلاع حرب أخرى».



وأضاف أن إيران تريد التأكد من جدية الولايات المتحدة في المفاوضات قبل الانتقال إلى خطوات جديدة، لافتاً إلى أن طهران ناقشت مع الوسطاء طبيعة الضمانات وإجراءات بناء الثقة التي يمكن اعتمادها لتوفير أرضية مناسبة للتوصل إلى تفاهم.



وفيما يتعلق بالملف النووي، شدد عراقجي على أن احتفاظ إيران باليورانيوم المخصب داخل أراضيها يمثل أحد الخطوط الحمراء في أي مفاوضات، لكنه أبدى اعتقاده بإمكانية التوصل إلى حل عادل يراعي المصالح الوطنية الإيرانية واحتياجات البلاد.



من جانبه، قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من فرص التوصل إلى اتفاق وفق الشروط الإيرانية، قائلاً إن طهران تريد صفقة، لكنها لا تريد اتفاقاً مقبولاً بالنسبة إليه، في إشارة إلى استمرار الهوة بين مواقف الطرفين.



وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الخلافات بين الجانبين بشأن مصير المخزون النووي الإيراني، والقيود المطلوبة على البرنامج النووي، إلى جانب الترتيبات الأمنية التي تحول دون استئناف العمليات العسكرية.



وتتواصل جهود الوساطة الإقليمية، إذ عقد مسؤولون قطريون وإيرانيون مباحثات أخيراً لتقريب وجهات النظر وتقليص الفجوة بين المقترحات المطروحة.



وتبقى الأزمة مفتوحة على مسارين، أولهما استئناف التفاوض بحثاً عن تسوية تضمن وقف الحرب، والآخر استمرار المواجهة في ظل غياب تفاهمات بشأن البرنامج النووي ومضيق هرمز، وما يترتب على ذلك من تداعيات على أمن المنطقة وأسواق الطاقة العالمية.