وافقت محكمة أمريكية في ولاية ميزوري على اتفاقية تدفع بموجبها شركة «باير» الألمانية ما يصل إلى 7.25 مليار دولار على مدى 20 عاماً، لتسوية آلاف الدعاوى القضائية التي تتهم مبيد الأعشاب «راوند أب» بالتسبب في الإصابة بالسرطان.

وتشمل التسوية أشخاصاً شُخّصت إصابتهم بسرطان الغدد الليمفاوية، وآخرين قد يُشخّصون بالمرض مستقبلاً، ممن تعرضوا للمبيد قبل فبراير الماضي، على أن تتراوح التعويضات بين 10 آلاف و165 ألف دولار لكل مريض، وفقاً للعمر عند التشخيص ومدى التعرض للمبيد وشدة المرض.

وأكدت «باير» استمرار نفيها وجود علاقة سببية بين استخدام «راوند أب» والإصابة بالسرطان، موضحة أن الاتفاقية تهدف إلى الحد من تكاليف التقاضي وتحقيق استقرار مالي طويل الأمد، فيما لا يزال قرار المحكمة قابلاً للاستئناف.

ووصف قاضي محكمة سانت لويس، تيموثي بوير، متوسط التعويضات بأنه عادل وكافٍ، معتبراً الاتفاقية واحدة من أكبر التسويات في تاريخ دعاوى الإصابات الشخصية الجماعية.

وجاءت الموافقة القضائية بعد حكم أصدرته المحكمة العليا الأمريكية في يونيو الماضي، حدّ من إمكانية مقاضاة الشركة أمام محاكم الولايات بسبب عدم وضع تحذيرات من السرطان على المنتج، استناداً إلى أن اللوائح الفيدرالية لا تفرض هذه التحذيرات.

وأثارت التسوية انقساماً بين محامي المرضى؛ إذ يرى مؤيدوها أنها تضمن حصول المتضررين على تعويضات، بينما يعتبر معارضوها أن المبالغ غير كافية وأن القيود على المطالبات المستقبلية واسعة.

وتعود القضية إلى مبيد «راوند أب»، الذي طرحته شركة «مونسانتو» عام 1974، قبل أن تستحوذ عليها «باير» في 2018، لتواجه لاحقاً نحو 200 ألف دعوى قضائية مرتبطة بالمنتج.

وتتركز المخاوف حول مادة «الغليفوسات» المستخدمة في المبيد، التي صنفتها الوكالة الدولية لأبحاث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية عام 2015 ضمن المواد المحتمل تسببها بالسرطان، في حين خلصت وكالة حماية البيئة الأمريكية إلى أنه من غير المرجح أن تسبب السرطان عند استخدامها وفق التعليمات.

وكانت «باير» قد أزالت مادة الغليفوسات من التركيبات الجديدة لمبيد «راوند أب» المخصصة للاستخدام المنزلي.