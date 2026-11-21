أدانت هيئة محلفين اتحادية في لوس أنجلوس، أمس (الجمعة)، جوناثان ريندرنخت، المتهم بإشعال الحريق المدمر الذي اجتاح منطقة باسيفيك باليسيدس في يناير 2025، وأودى بحياة 12 شخصاً، ودمر آلاف المباني.



المتهم جوناثان ريندرنخت

وجاء الحكم بعد محاكمة ثانية، إذ تعذر على هيئة المحلفين في المحاكمة الأولى، التي انتهت في يونيو الماضي، التوصل إلى قرار بالإجماع، بعدما انقسمت الأصوات بين 10 مؤيدين للبراءة واثنين لموقف مخالف.

وأدانت هيئة المحلفين ريندرنخت، البالغ من العمر 30 عاماً، بتهمتي إشعال حريق عمداً والتسبب في تدمير ممتلكات باستخدام النار، فيما يواجه عقوبة تصل إلى 40 عاماً في السجن، ومن المقرر النطق بالحكم النهائي في 17 مارس 2027.

وتعود القضية إلى الأول من يناير 2025، حين اندلع حريق في منطقة باسيفيك باليسيدس، قبل أن تخمده فرق الإطفاء، لكنه استمر في الاشتعال تحت الأرض، ثم تجدد في السابع من يناير، مع هبوب رياح قوية ساهمت في انتشاره على نطاق واسع.

ووفقاً للادعاء، أظهرت بيانات الموقع الجغرافي لهاتف المتهم وتسجيلات كاميرات المراقبة وجوده بالقرب من موقع اندلاع الحريق الأول، فيما تمسك الدفاع ببراءته، مشيراً إلى احتمال أن تكون ألعاب نارية وراء اندلاعه.

وأدى الحريق إلى تدمير نحو 6800 منزل ومبنى، وتسبب في خسائر مادية قدرت بنحو 150 مليار دولار، وفقاً لرويترز.