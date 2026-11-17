حذّرت السلطات في موزمبيق من تفاقم أزمة سوء التغذية في البلاد، خصوصًا في المناطق الوسطى والشمالية، إذ أعلنت المديرة التنفيذية للأمانة الفنية للأمن الغذائي والتغذوي، جوديث موساكولا، أن نحو 37% من السكان يعانون مشكلات سوء التغذية، وسط مخاوف من تأثيراتها الصحية والتعليمية على الأطفال.

وأوضحت موساكولا، خلال إطلاق فعاليات الأسبوع المخصص لليوم العالمي لمصايد الأسماك، أمس (الإثنين)، أن إقليم نامبولا شمال البلاد يسجل معدلات تصل إلى نحو 47%، فيما تعاني أقاليم زامبيزيا وكابو ديلغادو ونياسا مستويات مرتفعة من سوء التغذية.

مخاطر على نمو الأطفال

وحذّرت المسؤولة من أن تأثيرات سوء التغذية لا تقتصر على الصحة الجسدية، بل تمتد إلى نمو الأطفال وقدرتهم على التعلم والقراءة والكتابة، مشيرة إلى أن ارتفاع معدلات سوء التغذية المزمن يمثل تحديًا أمام التنمية البشرية في البلاد.

وبحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» وبرنامج الأغذية العالمي، يعاني 37% من الأطفال دون الخامسة في موزمبيق من التقزم الناتج عن سوء التغذية المزمن، ما قد يؤثر في نموهم الجسدي والعقلي.

ضعف استهلاك اللحوم والأسماك

وأشارت موساكولا إلى انخفاض استهلاك البروتين الحيواني، خصوصًا اللحوم والأسماك، رغم امتلاك موزمبيق موارد طبيعية وإمكانات إنتاجية كبيرة.

وأكدت أن مواجهة الأزمة تتطلب تنسيق الجهود بين قطاعات الزراعة والصحة والتعليم والحماية الاجتماعية وإدارة الكوارث، لتعزيز الأمن الغذائي وتحسين تغذية السكان، خصوصًا الأطفال والفئات الأكثر احتياجًا.