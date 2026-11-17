تعرضت شبكة اتصالات بالغة السرية تستخدمها وكالة الأمن القومي الأمريكية (NSA) لتبادل المعلومات المصنفة داخل الوكالة لعطل تقني، في حادثة أثارت تساؤلات بشأن أسباب توقف الشبكة ومدى تأثيره على عمليات إحدى أبرز المؤسسات الاستخباراتية في الولايات المتحدة.

ونقلت شبكة «سي إن إن» الأمريكية، اليوم (الثلاثاء)، عن مصادر مطلعة أن الشبكة المعروفة باسم «NSA Net»، التي يعتمد عليها موظفو الوكالة لتبادل المعلومات السرية داخلياً، توقفت عن العمل، دون اتضاح الأسباب التي أدت إلى تعطلها.

لا مؤشرات على هجوم إلكتروني

وأكدت المصادر أنه لا توجد حتى الآن أدلة تشير إلى أن العطل ناجم عن هجوم إلكتروني، فيما تواصل الوكالة العمل على تحديد نطاق المشكلة وتقييم تأثيرها على أنظمة الاتصالات الداخلية.

ولم تتضح بعد المدة التي استمر خلالها الانقطاع، أو الموعد المتوقع لاستعادة الشبكة إلى وضعها الطبيعي.

إجراءات استثنائية لتنظيم حضور الموظفين

وبحسب التقرير، اتخذت وكالة الأمن القومي إجراءات لتنظيم حضور موظفيها على فترات متباعدة، بالتزامن مع جهود فرقها التقنية لتحديد حجم العطل ومعالجته.

ولم تصدر الوكالة تعليقاً رسمياً فور نشر التقرير، رغم طلب «سي إن إن» الحصول على توضيحات بشأن الحادثة.

مخاوف بشأن تأثير العطل على العمليات الاستخباراتية

وتُعد وكالة الأمن القومي الأمريكية من أبرز المؤسسات المسؤولة عن جمع وتحليل استخبارات الإشارات والاتصالات الأجنبية، إلى جانب حماية أنظمة المعلومات والاتصالات المرتبطة بالأمن القومي الأمريكي.

ولم يتضح ما إذا كان تعطل شبكة الاتصالات الداخلية قد أثر على عمليات جمع المعلومات الاستخباراتية أو المهام السيبرانية التي تنفذها الوكالة.

سلسلة أعطال تضرب مؤسسات أمريكية

ويأتي هذا التطور بعد سلسلة من الأعطال التقنية التي شهدتها الولايات المتحدة خلال الأيام الماضية، وشملت أنظمة تابعة لشركات طيران ومؤسسات مصرفية وخدمات تقنية، إضافة إلى اضطرابات في شبكة اتصالات إدارة الحركة الجوية الأمريكية.

ولم تعلن السلطات الأمريكية وجود أي ارتباط بين هذه الحوادث، كما لم تظهر أدلة مؤكدة على أنها ناجمة عن هجمات إلكترونية منسقة.