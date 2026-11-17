تترقب سماء الأرض، الليلة (الثلاثاء) وحتى فجر غدٍ (الأربعاء)، ذروة نشاط زخة شهب الأسديات، إحدى أبرز الظواهر الفلكية السنوية التي يشهدها شهر نوفمبر، وسط توقعات بإمكانية رصد ما يصل إلى 15 شهاباً في الساعة في الظروف المثالية، وفقاً لوكالة الفضاء الأمريكية «ناسا».

وأوضحت «ناسا» أن أفضل أوقات مشاهدة الشهب تكون خلال الساعات التي تسبق شروق الشمس يومي 17 و18 نوفمبر، بعد غروب القمر، إذ تتحسن فرص الرصد في المواقع البعيدة عن أضواء المدن، فيما يتفاوت عدد الشهب المرئية تبعاً لصفاء السماء ومستويات التلوث الضوئي.



شهب بسرعة 71 كيلومتراً في الثانية

وتنشأ شهب الأسديات نتيجة مرور الأرض عبر بقايا الغبار والجسيمات التي خلّفها المذنب «تمبل-تاتل»، الذي يكمل دورة حول الشمس كل 33 عاماً تقريباً.

وعند دخول هذه الجسيمات الغلاف الجوي للأرض بسرعات تصل إلى نحو 71 كيلومتراً في الثانية، تنتج خطوطاً ضوئية لامعة تظهر في السماء، وقد تترك بعض الشهب آثاراً مضيئة تستمر لثوانٍ بعد مرورها.



أفضل الأوقات لمشاهدة الظاهرة

وتوصي «ناسا» هواة الفلك والراغبين في متابعة الظاهرة باختيار مواقع مظلمة بعيداً عن الإضاءة الصناعية، وإتاحة نحو 30 دقيقة لتكيّف العين مع الظلام، مع مراقبة مساحة واسعة من السماء بدلاً من التركيز على اتجاه واحد.

ولا تتطلب مشاهدة الشهب استخدام التلسكوبات أو المناظير الفلكية، إذ يمكن رصدها بالعين المجردة متى ما توافرت الظروف الجوية المناسبة.

وتُعد الأسديات من أشهر زخات الشهب التي شهدت نشاطاً استثنائياً عبر التاريخ، أبرزها عام 1966، عندما سُجلت آلاف الشهب في الدقيقة خلال فترة قصيرة، فيما شهد عام 2002 آخر عاصفة شهابية مرتبطة بها.