أكدت الجمعية الفلكية بجدة أن طور التربيع الأول للقمر يُعد من أفضل المراحل لمراقبة تضاريس سطح القمر باستخدام التلسكوبات والمناظير الفلكية، إذ تظهر الفوهات الصدمية والجبال والأودية بوضوح بالقرب من الخط الفاصل بين الجزء المضيء والمظلم، المعروف بالحد الفاصل بين الليل والنهار القمريين.



وأوضحت أن القمر وصل (الثلاثاء)، 17 نوفمبر 2026 إلى طور التربيع الأول، عند الساعة 2:47 ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، في إحدى المراحل الرئيسية لدورته الشهرية حول الأرض، إذ يظهر نصف قرصه مضاءً بنور الشمس بنسبة تبلغ نحو 50%.



وبيّن رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة أن الجزء الأيمن من قرص القمر يبدو مضاءً للراصدين في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، فيما يظهر النصف الآخر مظلماً، مشيراً إلى أن هذا الطور يحدث عندما تبلغ الزاوية الظاهرية بين القمر والشمس نحو 90 درجة، بعد أن يكون القمر قد أكمل ربع دورة مدارية منذ طور المحاق.



وأوضح أبو زاهرة أن القمر يمكن مشاهدته خلال ساعات النهار، خصوصاً بعد الظهر، ويزداد وضوحاً مع اقتراب غروب الشمس، ليستمر ظهوره خلال المساء والنصف الأول من الليل، نظراً إلى موقعه المداري الذي يجعله يظهر شرق الشمس ويغرب بعدها بعدة ساعات.



وأشار إلى أن طور التربيع الأول يُعد من أفضل المراحل لمراقبة تضاريس سطح القمر باستخدام التلسكوبات والمناظير الفلكية، إذ تظهر الفوهات الصدمية والجبال والأودية بوضوح بالقرب من الخط الفاصل بين الجزء المضيء والمظلم، المعروف بالحد الفاصل بين الليل والنهار القمريين.



وأوضح أبوزاهرة أن سقوط أشعة الشمس بزاوية منخفضة في هذه المنطقة يؤدي إلى تشكل ظلال طويلة، تكشف عن ارتفاعات الفوهات وحوافها والتضاريس المحيطة بها، ما يمنح الراصدين فرصة لرؤية تفاصيل سطح القمر بصورة أكثر دقة.



ولفت إلى أن من أبرز المعالم التي يمكن رصدها خلال هذه المرحلة فوهة «كوبرنيكوس»، إحدى الفوهات الصدمية البارزة، إلى جانب فوهة «أفلاطون» الواقعة بالقرب من الحافة الشمالية لبحر الأمطار، إذ تتيح مراقبتهما التعرف على طبيعة التضاريس القمرية وآثار الاصطدامات التي أسهمت في تشكيل سطحه عبر تاريخه الجيولوجي.



وأكد أن رصد القمر لا يتطلب بالضرورة تلسكوبات كبيرة، إذ يمكن مشاهدة بعض معالمه البارزة باستخدام المناظير الثنائية، فيما تتيح التلسكوبات الصغيرة رؤية تفاصيل أكثر دقة، خصوصاً عند اختيار قوة تكبير مناسبة والاستفادة من الظلال الممتدة بالقرب من الخط الفاصل بين الليل والنهار القمريين.



وبعد وصوله إلى التربيع الأول، يواصل القمر حركته حول الأرض، ويزداد الجزء المضاء من قرصه تدريجياً، منتقلاً إلى طور الأحدب المتزايد، حتى يصل إلى طور البدر في 24 نوفمبر 2026، عندما يظهر قرصه مضاءً بالكامل كما يُرى من الأرض.