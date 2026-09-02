حين تتحول صناعة المحتوى من عدسات الكاميرات وأضواء الشاشات إلى مغامرات محفوفة بالمخاطر للهروب عبر الحدود، تتشابك خيوط الواقع مع دراما غير متوقعة. لم تكن رحلة «اليوتيوبر» التركي عارف كوجابيك نحو بلغاريا مجرد محاولة عابرة لتجاوز الحدود، بل انتهت بمشهد سريالي أسفل مقطورة شاحنة ثقيلة، ليُفاجأ بأن الشهرة الرقمية لا تحمي أصحابها من قوانين العقوبات وحواجز التفتيش الدقيقة.

بدأت تفاصيل الواقعة حين أوقفت فرق الجمارك التركية في بوابة «كابي كوله» الحدودية شاحنة كانت تستعد لمغادرة البلاد باتجاه بلغاريا. وأسفر التفتيش الدقيق عن كشف مفاجأة غير متوقعة؛ إذ عثرت العناصر على شخصين مختبئين بطريقة محفوفة بالمخاطر أسفل مقطورة الشاحنة، ليتبين أن أحدهما هو «اليوتيوبر» المعروف بتقديم مقابلات ميدانية في الشوارع عارف كوجابيك، بينما كان المرافق له مواطناً إيرانياً يدعى شايان بيمان سامادي.

وكشفت التحقيقات اللاحقة أن الدافع خلف هذه المغامرة اليائسة هو هروب كوجابيك من قرار قضائي أصدرته المحكمة الجنائية الابتدائية الـ35 في أنطاليا، يمنعه من مغادرة البلاد على خلفية قضية تتعلق بتهمة «إهانة الرئيس» وفق قانون العقوبات التركي. ولتجاوز هذا القرار المفروض عليه، لجأ صانع المحتوى إلى الاختباء تحت المقطورة برفقة المهاجر الإيراني.

ولم تنتهِ الفصول المثيرة عند حدود القبض عليه، بل تواصلت حين سأله الصحفيون عن وجهته المقصودة بعد توقيفه، ليجيبهم بكلمة واحدة مقتضبة حملت الكثير من الغموض: «أنامور». وأُحيل كوجابيك وسائق الشاحنة رسمياً إلى النيابة العامة في أدرنة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، في حين سُلّم المرافق الإيراني إلى مديرية الهجرة في الولاية، بينما تتواصل التحقيقات المكثفة لكشف كافة خيوط هذه المحاولة غير المعتادة التي أثارت ضجة واسعة في وسائل الإعلام التركية.