في ظل الانتشار المتزايد للأنظمة الصحية المعقدة والمكملات الغذائية التي تعِد بإطالة العمر، يؤكد خبراء أن مؤشرات اللياقة البدنية اليومية قد تكون أكثر دقة في التنبؤ بطول العمر من أحدث الصيحات الصحية.

وسلط مدرب الصحة واللياقة البدنية دان غو، الذي يمتلك أكثر من 20 عاماً من الخبرة، الضوء على خمسة مؤشرات بدنية يرى أنها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالتمتع بحياة أطول وأكثر صحة، مستنداً إلى دراسات تناولت أشخاصاً تجاوزوا سن التسعين.

وقال غو، بحسب موقع Hindustan Times، إن الدراسات التي شملت أكثر من ألف شخص تجاوزوا سن التسعين أظهرت أن العوامل المشتركة بينهم لم تكن مرتبطة بالجينات أو المكملات الغذائية أو حتى النظام الغذائي المثالي، بل بعادات يومية بسيطة تتراكم فوائدها مع مرور الوقت.

سرعة المشي

وأوضح المدرب أن سرعة المشي تُعد من أهم المؤشرات على صحة القلب والأوعية الدموية، مشيراً إلى أن الأشخاص الذين يسيرون بوتيرة أسرع يميلون إلى التمتع بصحة أفضل والتقدم في العمر بصورة أبطأ.

وأضاف أن الحفاظ على سرعة مشي تتجاوز متراً واحداً في الثانية يرتبط بزيادة متوسط العمر المتوقع، بينما يؤدي المشي بسرعة تزيد على 2.7 ميل في الساعة إلى انخفاض ملحوظ في خطر الوفاة.

معدل ضربات القلب أثناء الراحة

وأشار غو إلى أن انخفاض معدل ضربات القلب أثناء الراحة يعكس كفاءة عمل القلب وتوازن استجابة الجسم للإجهاد، موضحاً أن معدلاً أقل من 70 نبضة في الدقيقة يُعد مؤشراً جيداً، في حين أن الوصول إلى أقل من 60 نبضة يرتبط بمستويات مرتفعة من اللياقة والصحة.

وفي المقابل، فإن تسجيل معدل يتراوح بين 80 و90 نبضة أو أكثر قد يشير إلى الحاجة لتعزيز اللياقة الهوائية من خلال ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

اختبار الجلوس والوقوف

ومن بين المؤشرات التي أشار إليها أيضاً القدرة على الجلوس على الأرض ثم الوقوف مجدداً دون الاستعانة باليدين، وهو اختبار يقيس القوة العضلية والتوازن والمرونة والتناسق الحركي.

وأوضح أن الحفاظ على هذه القدرات يقلل من خطر السقوط، الذي يُعد أحد أبرز أسباب الإصابات والوفيات بين كبار السن، لافتاً إلى أن نحو ثلثي الوفيات المرتبطة بالإصابات بعد سن الخامسة والثمانين تعود إلى حوادث السقوط.

قوة القبضة

وأكد المدرب أن قوة قبضة اليد تُعد مؤشراً مهماً على صحة الجهاز العضلي والهيكلي، حتى إن بعض الباحثين يصفونها بأنها «العلامة الحيوية السادسة».

وأشار إلى أن القدرة على التعلق بعارضة لمدة 60 ثانية تعكس مستوى جيداً من اللياقة، بينما يُعد البقاء لمدة 90 ثانية مؤشراً أعلى من المتوسط، في حين ترتبط القبضة الضعيفة بتسارع مظاهر الشيخوخة وارتفاع مخاطر المشكلات الصحية.

زمن قطع ميل واحد

واعتبر غو، أن الجري لمسافة ميل واحد (1.6 كيلومتر) في أقل من 10 دقائق، بغض النظر عن العمر، يعكس كفاءة الجهازين القلبي والتنفسي، بينما يشير قطع المسافة نفسها في أقل من ثماني دقائق إلى مستوى لياقة مرتفع يرتبط بانخفاض خطر الوفاة على المدى الطويل.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الجسم يرسل إشارات مستمرة عن جودة التقدم في العمر، موضحاً أن تحسين هذه المؤشرات لا يسهم فقط في زيادة سنوات الحياة، بل يساعد أيضاً على جعل تلك السنوات أكثر صحة ونشاطاً.