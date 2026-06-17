لقي شخص مصرعه وأصيب خمسة آخرون، مساء الثلاثاء، إثر تحطم طائرة خاصة على أحد الطرق السريعة في مدينة لاريدوبولاية تكساس الأمريكية، وفق ما أعلنته السلطات المحلية.

وقالت إدارة شرطة لاريدو إن الضحية كان من بين ستة أشخاص كانوا على متن الطائرة، مشيرة إلى أنها لم تكشف هويته بعد في انتظار إبلاغ أفراد أسرته رسمياً.

وأعرب عمدة المدينة فيكتور تريفينو عن تعازيه لأسر الضحايا والمصابين، مؤكداً أن السلطات تتابع الحادث عن كثب.

من جانبها، أعلنت شركة NetJets للطيران الخاص أنها على علم بالحادثة في إحدى طائراتها بلاريدو، وأنها تتعاون مع الجهات المختصة للتحقيق في ملابساتها.

وبحسب بيانات تتبع الرحلات الجوية، فإن الطائرة المنكوبة من طراز Cessna Citation Latitude وكانت تحمل رقم التسجيل N523QS، وكانت قد أقلعت من سان خوسيه ديل كابو في المكسيك متجهة إلى أوستن، قبل أن تغيّر مسارها وتتجه نحو لاريدو لأسباب لم تُعرف بعد.

وأفادت الشرطة بأنها تلقت بلاغاً عن الحادثة نحو الساعة العاشرة مساءً بالتوقيت المحلي، حيث سقطت الطائرة على جزء من الطريق السريع المعروف باسم بوب بولوك الدائري في لاريدو، وهو جزء من الطريق الدائري رقم 20 في تكساس.

وأكد المحقق جو بايزا أن أجزاء من الطائرة ظلت متناثرة على الطريق حتى صباح الأربعاء، كما تسربت كميات من وقود الطائرات إلى موقع الحادثة، ما استدعى عمليات تنظيف وتأمين واسعة النطاق.

وأضاف أن الطريق سيظل مغلقاً في الاتجاهين لفترة طويلة، مرجحاً استمرار الإغلاق حتى ساعات الصباح بسبب أعمال التحقيق وإزالة الحطام.

وشاركت عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي في تأمين الموقع، فيما أعلن المجلس الوطني لسلامة النقل أنه بدأ جمع المعلومات اللازمة تمهيداً لفتح تحقيق رسمي لتحديد أسباب الحادثة وملابساتها.

ولا تزال السلطات الأمريكية تواصل التحقيق لمعرفة الأسباب التي أدت إلى سقوط الطائرة، في وقت نُقل فيه المصابون الخمسة إلى المستشفى لتلقي العلاج.