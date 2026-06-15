ضرب زلزال اليوم بلغت قوته 6.6 درجة على مقياس ريختر جزيرة مينداناو بجنوب الفلبين.

وأفاد المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل (فيفولكس) أن ‌مركز الزلزال كان على عمق 86 كيلومتراً، وأنه من غير المتوقع حدوث ​أضرار.

وأوضح مدير المعهد تيريسيتو باكولكول، أن هذا الزلزال لا علاقة له بالزلزال ​الذي بلغت قوته ⁠7.8 درجة وضرب مينداناو في الـ8 من ​يونيو وكان مركزه على بعد أكثر من 250 كيلومتراً من مركز زلزال ‌اليوم.

وبينت وكالة الدفاع المدني أن عدد ​القتلى جراء الزلزال القوي الذي وقع الأسبوع الماضي ارتفع إلى 65 ‌شخصاً، ولا يزال 36 ​شخصاً في عداد المفقودين.