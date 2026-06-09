حذر خبراء الصحة، من أن إهمال شرب الماء خلال اليوم قد ينعكس سلباً على وظائف الدماغ حتى في حالات الجفاف البسيطة، مؤكدين أن نقص السوائل لا يؤثر على الجسم فحسب، بل يمتد إلى التركيز والذاكرة والحالة المزاجية.

وأوضح مختصون، أن الدماغ يحتاج إلى ترطيب مستمر للحفاظ على كفاءته، إذ يؤدي انخفاض مستوى السوائل إلى تراجع القدرة على التركيز وزيادة التشتت الذهني، كما قد يؤثر على الذاكرة قصيرة المدى وسرعة معالجة المعلومات، مشيرين إلى أن الجفاف يرتبط أيضاً بالشعور بالتعب والإرهاق وانخفاض مستويات الطاقة، حتى لدى الأشخاص الذين لا يبذلون مجهوداً بدنياً كبيراً، إضافة إلى زيادة احتمالات الإصابة بالصداع وتقلبات المزاج والشعور بالتوتر والانزعاج.

وأكدت التوصيات الصحية، أن الإحساس بالعطش ليس دائماً المؤشر الأول لحاجة الجسم إلى الماء، لذلك يُنصح بالحفاظ على شرب السوائل بانتظام على مدار اليوم، وعدم انتظار الشعور بالعطش الشديد، خصوصاً خلال الأجواء الحارة أو فترات النشاط المكثف، كما أن المحافظة على الترطيب الكافي تعد من أبسط العادات اليومية التي تسهم في دعم الأداء الذهني وتعزيز النشاط والتركيز والصحة العامة.