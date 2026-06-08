أغلقت السلطات اليابانية جميع المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية في مدينة أوتسونوميا، شمال العاصمة طوكيو، بعد رصد دب أسود يتجول داخل المدينة للمرة الأولى، في خطوة احترازية تهدف إلى حماية السكان والطلاب.

وقالت السلطات المحلية إن الدب، الذي يقدر طوله بنحو متر واحد، شوهد لأول مرة بالقرب من إحدى الحدائق العامة يوم السبت، قبل أن ترصده كاميرات المراقبة مجدداً فجر الأحد وهو يركض في وسط المدينة بالقرب من شابين بدت عليهما علامات الذهول.

وتكرر ظهور الحيوان في مناطق سكنية خلال نهار الأحد، قبل أن يتم رصده مرة أخرى في منطقة صناعية تبعد نحو كيلومترين عن وسط المدينة في ساعات الفجر الأولى من يوم الإثنين.

وتقع مدينة أوتسونوميا، التي يقطنها نحو نصف مليون نسمة، على بعد حوالي 100 كيلومتر شمال العاصمة طوكيو، ولم تكن من المناطق المعروفة بوجود الدببة داخل نطاقها الحضري.

وأصدرت السلطات تحذيرات للسكان دعتهم فيها إلى إبقاء الأبواب والنوافذ مغلقة، وعدم الاقتراب من الدب في حال مشاهدته، واللجوء فوراً إلى أقرب مبنى آمن. كما جرى نشر مركبات مزودة بمكبرات صوت لتنبيه الأهالي، فيما واصلت الشرطة وجمعيات الصيد المحلية عمليات البحث عن الحيوان.

وتأتي الحادثة في ظل ارتفاع غير مسبوق في أعداد مشاهدات الدببة في اليابان، إذ تم تسجيل نحو 50 ألف مشاهدة خلال العام الحالي، معظمها في المناطق الشمالية الشرقية من البلاد.

وشهدت الأسابيع الأخيرة حوادث عدة مرتبطة بالدببة بالقرب من طوكيو، من بينها إصابة متسلق روسي في منطقة أوكوتاما غرب العاصمة، إضافة إلى رصد دب آخر في مدينة هاتشيوجي المجاورة.

كما تعرض 4 أشخاص لهجوم دب في محافظة فوكوشيما الأسبوع الماضي، قبل أن يدخل الحيوان إلى مقر شركة ويصيب أحد الموظفين ثم يتجه إلى مصنع مجاور، إذ يُعتقد أنه تمكن من الفرار بعد فتح نافذة من الداخل.

وتشير البيانات إلى أن حوادث هجمات الدببة في اليابان تشهد ارتفاعاً مستمراً خلال السنوات الأخيرة، مع تسجيل أعداد قياسية من الوفيات والإصابات خلال العام المنتهي في مارس الماضي. وتدرس الحكومات المحلية حلولاً متعددة للحد من المخاطر، من بينها استخدام كاميرات مراقبة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتتبع تحركات الحيوانات البرية.

ويُقدَّر عدد الدببة السوداء الآسيوية في جزيرة هونشو، أكبر جزر اليابان، بما يراوح بين 12 ألفاً و42 ألف دب، فيما تشير التقديرات إلى أن أعدادها في تزايد مستمر.

ويعزو الخبراء تكرار ظهور الدببة داخل المدن والقرى إلى تراجع مصادر الغذاء الطبيعية مثل ثمار البلوط، إضافة إلى انخفاض عدد السكان في المناطق الريفية، ما يجعلها أكثر هدوءاً ويشجع الحيوانات البرية على الاقتراب من التجمعات السكنية.