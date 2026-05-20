تواجه شركة سامسونغ للإلكترونيات واحدة من أكبر الأزمات العمالية في تاريخها، بعدما أعلن نحو 48 ألف موظف عزمهم تنفيذ إضراب يبدأ غداً (الخميس)، ويستمر 18 يوماً، عقب فشل المفاوضات مع الإدارة بشأن المكافآت والحوافز المالية.

دور محوري

ويثير الإضراب مخاوف واسعة في كوريا الجنوبية، نظراً إلى الدور المحوري الذي تلعبه سامسونغ في الاقتصاد الكوري وسوق أشباه الموصلات العالمية، خصوصاً مع تزايد الطلب على الرقائق المستخدمة في تقنيات الذكاء الاصطناعي.

مفاوضات متعثرة

ورغم انهيار جولة المفاوضات الرئيسية، استؤنفت المحادثات مساء الأربعاء بوساطة وزير العمل الكوري الجنوبي كيم يونغ هون، في محاولة أخيرة لتجنب التصعيد.

وقال زعيم النقابة تشوي سيونغ هو إن العمال وافقوا على المقترح النهائي الذي قدمته لجنة علاقات العمل الوطنية، لكن الخلاف استمر حول نقطة جوهرية تتعلق بحجم المكافآت، ما دفع النقابة إلى المضي قدماً في الإضراب.

وأضاف، متأثراً خلال مؤتمر صحفي: «أعتذر للجمهور لأننا لم نتمكن من الوصول إلى نتيجة جيدة رغم كل التنازلات التي قدمناها»، مؤكداً استمرار جهود التوصل إلى اتفاق حتى أثناء الإضراب.

مطالب غير مقبولة

من جانبها، اعتبرت سامسونغ مطالب النقابة مبالغ فيها وغير مقبولة، مشيرة إلى أن الاستجابة لها قد تؤثر على أسس إدارة الشركة واستقرارها المالي.

وتطالب النقابة بإلغاء سقف المكافآت الحالي البالغ 50% من الراتب السنوي، وتخصيص 15% من الأرباح التشغيلية السنوية كمكافآت للعاملين، مع تثبيت هذه الامتيازات بشكل دائم وليس لعام واحد فقط.

ويتركز الخلاف كذلك على طريقة توزيع المكافآت بين قطاع رقائق الذاكرة المربح وقطاع الرقائق المنطقية الذي يحقق خسائر.

وتعد سامسونغ أكبر منتج لرقائق الذاكرة في العالم، كما تمثل نحو ربع صادرات كوريا الجنوبية، ما يجعل أي تعطيل في إنتاجها مصدر قلق للأسواق العالمية.

ويخشى خبراء أن يؤدي الإضراب إلى زيادة الضغوط على سلاسل الإمداد العالمية، خصوصاً مع الارتفاع الكبير في الطلب على الرقائق المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأشار مسؤول في البنك المركزي الكوري الجنوبي إلى أن الإضراب، في أسوأ السيناريوهات، قد يخفض معدل النمو الاقتصادي المتوقع للبلاد هذا العام من 2% إلى 1.5%.

تحكيم طارئ

وتتابع حكومة كوريا الجنوبية الأزمة عن كثب، وسط حديث عن إمكانية اللجوء إلى التحكيم الطارئ، وهو إجراء نادر يسمح بتجميد الإضراب لمدة 30 يوماً لإتاحة الفرصة أمام الوساطة الحكومية.

لكن مسؤولاً حكومياً أوضح أن الحديث عن هذا الخيار لا يزال مبكراً، مؤكداً أن المجال ما زال مفتوحاً للحوار.

فجوة الرواتب

ويقول العاملون في سامسونغ إن الفجوة الكبيرة في المكافآت مقارنة بمنافستها المحلية SK Hynix كانت من أبرز أسباب الغضب داخل الشركة.

وتؤكد النقابة أن موظفي SK Hynix حصلوا العام الماضي على مكافآت تزيد بأكثر من ثلاثة أضعاف ما حصل عليه موظفو سامسونغ، خصوصاً بعد نجاح الشركة المنافسة في تعزيز تعاونها مع Nvidia في مجال رقائق الذكاء الاصطناعي.

وأدى ذلك، بحسب النقابة، إلى انتقال عدد من موظفي سامسونغ إلى الشركة المنافسة وارتفاع العضوية النقابية داخل عملاق التكنولوجيا الكوري.

ويرى محللون أن التأثير المباشر على الإنتاج قد يظل محدوداً إذا انتهى الإضراب خلال الفترة المعلنة، لكنهم يحذرون من تداعيات طويلة المدى على تكاليف الصناعة وأسعار الرقائق عالمياً.

وفي محاولة لتقليل الأضرار، حصلت سامسونغ على حكم قضائي يلزم بتشغيل حد أدنى من العمال داخل بعض المصانع الحيوية لمنع تعطل المعدات أو تلف خطوط الإنتاج، ما يعني أن أكثر من 7 آلاف موظف سيواصلون العمل رغم الإضراب.