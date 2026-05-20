أعلنت مؤسسة الرياضات الإلكترونية اليوم (الأربعاء)، استضافة العاصمة الفرنسية باريس لبطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026، وذلك خلال الفترة من 6 يوليو حتى 23 أغسطس 2026، في أول نسخة تُقام خارج المملكة العربية السعودية، ضمن إستراتيجية المؤسسة لتوسيع حضور البطولة عالميًا.

وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية المؤسسة الرامية إلى تطبيق نظام المداورة بين المدن لاستضافة البطولات التي تنظّمها المؤسسة وتعزيز حضور هذه البطولات بوصفها منصات دولية تجمع اللاعبين والأندية والناشرين والجماهير وترسّخ مكانة قطاع الرياضات الإلكترونية كقطاع رياضي وترفيهي عالمي، وتساهم بدفع نموه كأحد أسرع قطاعات الاقتصاد الرقمي والترفيه نموًا على مستوى العالم.

وجاء قرار تسريع نظام المداورة والإعلان عن استضافة باريس لبطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونيّة 2026، عقب تقييم شامل لمختلف الجوانب التنظيمية والتشغيلية مع مراعاة استقرار البطولة ووضوح جدولها الزمني للفرق واللاعبين والشركاء والجماهير، إلى جانب الأوضاع الإقليمية الراهنة، بما يضمن استمراريتها وتعزيز أثرها العالمي.

كما أعلنت المؤسسة أن البطولة ستحافظ على كامل هيكلها التنظيمي، وجدولها الزمني، ومنظومتها التنافسية، وتشهد مشاركة أكثر من 2,000 لاعب ولاعبة، و200 نادٍ من أكثر من 100 دولة، للمنافسة في 25 مسابقة ضمن 24 من أشهر الألعاب والرياضات الإلكترونية، للفوز بحصة من مجموع جوائز غير مسبوق يتجاوز 75 مليون دولار.

وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الرياضات الإلكترونية رالف رايشرت، أن مدينة الرياض شكّلت نقطة التحول التي انطلقت منها البطولة نحو المشهد العالمي بفضل قيادتها الداعمة للقطاع، وأسهمت الرياض في ترسيخ مكانتها باستضافتها الحدث الأكبر والأكثر تأثيرًا في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، وأن ما تحقق لحينه عكس رؤية المملكة وطموحها في بناء منظومة عالمية مستدامة ترتكز على بنية متقدمة ومواهب استثنائية ومجتمع شغوف.

وأشار إلى أن انتقال البطولة إلى باريس يمثّل مرحلة جديدة في مسيرة توسعها عالميًا، كأوّل نسخة من البطولة تُقام خارج المملكة، ويأتي كنتيجة لما حظيت به البطولة من دعم وشغف جماهيري متنامٍ، معربًا عن تطلع المؤسسة إلى تقديم نسخة تواصل ترسيخ مكانة البطولة بوصفها منصة عالمية تتقاطع فيها المنافسة والابتكار والثقافة الرقمية.

من جهته أشار الرئيس التنفيذي للرياضات الإلكترونية في المؤسسة فيصل بن حمران إلى أنه ومنذ إطلاق بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية في العام 2024، أصبحت مدينة الرياض موطنًا لإحدى أهم قصص التطوّر والنمو في تاريخ الرياضات الإلكترونية عالميًا، وأن المؤسسة تواصل التزامها بتطوير البطولة كاحتفال عالمي بالمنافسة والابتكار والثقافة والمجتمع، أينما أقيمت حول العالم، مؤكدًا أن انتقال البطولة إلى باريس التي تعدّ واحدة من أبرز عواصم الرياضة العالمية، سيساهم بنقل الإرث المتميّز للبطولة التي نشأت في الرياض، وتسليط الضوء على فخر المملكة والمدينة ببناء أسس البطولة وتطويرها لتصبح ظاهرة عالمية تنتقل بين أبرز مدن العالم، وإبراز دورها الرائد في الارتقاء بقطاع الرياضات الإلكترونيّة عالميًا.

ويأتي هذا الإعلان في وقت تواصل فيه البطولة تعزيز حضورها العالمي وتوسيع قاعدتها الجماهيرية، عقب النجاحات المتتالية التي حققتها في العاصمة السعودية حيث إن نسخة 2025 من البطولة استقطبت أكثر من 750 مليون مشاهد عالميًا، وحققت ما يزيد على 350 مليون ساعة مشاهدة، مع ذروة مشاهدة متزامنة قاربت 8 ملايين مشاهد، فيما شاركت 28 منصة في بث البطولة بأكثر من 35 لغة إلى نحو 140 دولة، بالتعاون مع 97 شريكًا للبث وأكثر من 800 قناة عالمية.

كما استقبلت الرياض أكثر من 3 ملايين زائر إلى موقع البطولة والمهرجان المصاحب لها، مقدمةً تجربة متكاملة جمعت بين المنافسات الرياضية والترفيه والثقافة، ورسخت مكانة البطولة كإحدى أبرز الأحداث العالمية في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية.

وسيتم الإعلان عن تفاصيل موقع بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026 في باريس خلال الأسابيع القادمة، كما ستقوم المؤسسة بالتواصل مباشرة مع الأندية والفرق واللاعبين والجماهير من حاملي تذاكر الحدث لتزويدهم بمزيد من المعلومات حول ما يعنيه تغيير الموقع بالنسبة لهم.