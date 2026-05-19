أثارت شكاوى متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بشأن تضرر محصول البطيخ بمنطقة البرلس التابعة لمركز بلطيم بمحافظة كفر الشيخ حالة من الجدل بين المزارعين، قبل أن تتدخل وزارة الزراعة المصرية بشكل عاجل لفحص الواقعة ميدانيًا.

وبحسب بيان رسمي صادر عن وزارة الزراعة المصرية، اليوم (الثلاثاء)، وجّه الوزير علاء فاروق بسرعة فحص الشكوى ميدانيًا، والوقوف على أسباب تراجع إنتاجية بعض الزراعات التي أثيرت بشأنها تساؤلات عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأكدت وزارة الزراعة أن أزمة تضرر محصول البطيخ المتداولة أخيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في منطقة البرلس التابعة لمركز بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، تقتصر على مساحة محدودة لا تتجاوز 7.5 فدان فقط، من إجمالي نحو 3500 فدان مزروعة بالبطيخ في المنطقة، مشددة على أن باقي المساحات تتمتع بحالة إنتاجية وصحية مستقرة.

وبحسب البيان، تحركت لجنة أولية من مديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ لإجراء معاينة عاجلة، أعقبها تشكيل لجنة علمية وميدانية موسعة ضمت متخصصين من الإدارة المركزية للمحاصيل، والإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، والمعاهد البحثية المختصة، إلى جانب مسؤولي المتابعة والبساتين بمديرية الزراعة وإدارة بلطيم الزراعية.

وأظهرت نتائج الفحص الميداني أن محصول البطيخ المزروع في نطاق مركز بلطيم يتمتع بشكل عام بحالة نمو جيدة وإنتاجية مستقرة، فيما انحصرت المشكلة في مساحة محدودة فقط، وهو ما اعتبرته الوزارة مؤشرًا على عدم وجود أزمة عامة تهدد المحصول في المنطقة.

وأشار تقرير اللجنة العلمية المشتركة إلى أن النباتات محل الشكوى أظهرت نموًا خضريًا قويًا وكثيفًا، إلا أن ضعف الإنتاجية ارتبط بعدد من الممارسات الزراعية الخاطئة، دون وجود مؤشرات على إصابات مرضية أو مشكلات تتعلق بالتقاوي المعتمدة.

وأضافت الوزارة أن اللجان الفنية قدمت حزمة من التوصيات والإرشادات العاجلة للمزارع صاحب الشكوى بهدف تحسين معدلات الإنتاج وجودة المحصول خلال المراحل المقبلة، مع استمرار أعمال المتابعة والدعم الفني من جانب الأجهزة الزراعية المختصة.

وشددت وزارة الزراعة على أهمية التزام المزارعين بالإرشادات الفنية المعتمدة، واستخدام التقاوي والشتلات من المصادر الرسمية المرخصة، لتجنب أي مشكلات تؤثر على الإنتاج أو جودة المحاصيل، مؤكدة استمرار جهودها في دعم المزارعين والحفاظ على استقرار منظومة الأمن الغذائي.

وتُعد محافظة كفر الشيخ، خصوصا مناطق البرلس وبلطيم، من أبرز المناطق الزراعية المنتجة لمحصول البطيخ في مصر، حيث يعتمد عدد كبير من المزارعين على المحصول كمصدر رئيسي للدخل خلال الموسم الصيفي.