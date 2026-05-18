بعد إثارتها للجدل.. تحرّك حكومي في مصر لحل أزمة الكلاب الضالة

شدّد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، على ضرورة مواجهة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة بصورة فاعلة ومنسقة، بعدما أثارت زيادة أعدادها أزمةً حادةً في مصر وجدلاً واسعاً.

واستعرض رئيس الوزراء المصري خلال اجتماع المحافظين، اليوم الإثنين، عدد الشكاوى الواردة إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال الأشهر الماضية من الكلاب الضالة، مشيراً إلى ارتفاع كبير في هذه الشكاوى، كما تم عرض تصنيف للمحافظات الأكثر تضرراً من هذه الظاهرة، بما يعكس خطورة الموقف وأهمية تكثيف الجهود الحكومية.

وأكد مدبولي أهمية التعاون الكامل بين المحافظات والوزارات المعنية وجمعيات المجتمع المدني، مشيراً إلى وجود آليات تم التوافق عليها للإسراع في مواجهة الظاهرة، مع متابعتها بشكل دوري ومنتظم.



وخلال الاجتماع، تم استعراض التقدم المحرز في ملف التعامل مع الكلاب الضالة، وفق محاور متعددة أبرزها: تخصيص الأماكن المناسبة لإنشاء «الشلاتر» (مراكز الإيواء) ومراكز التحصين والتعقيم في مختلف المحافظات، وتنفيذ الحملة القومية لتعقيم وتحصين الكلاب الحرة تحت إشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتوفير السيارات المجهزة والأدوية والكوادر البشرية اللازمة، وتذليل المعوقات اللوجستية والإدارية.

وتعاني العديد من المحافظات المصرية من انتشار واسع للكلاب الضالة (الحرة)، مما أثار موجة جدل عام واسعة وشكاوى متكررة من المواطنين بسبب حوادث العقر، الخوف اليومي، والمخاطر الصحية المرتبطة بمرض السعار (داء الكلب).

وتشير التقارير الرسمية إلى تسجيل مئات الآلاف من حالات العقر سنوياً، مع تقديرات متفاوتة لأعداد الكلاب الضالة تراوح تصل ملايين عدة، وقد أدى ذلك إلى ضغط شعبي متزايد على الحكومة للتدخل السريع.

وتأتي هذه الجهود في إطار الاستراتيجية الوطنية «مصر خالية من السعار 2030»، التي تعتمد على حلول علمية ومستدامة تجمع بين ضمان أمن وسلامة المواطنين والرفق بالحيوان.