أكدت وزارة الخارجية الإيرانية رسمياً مشاركة المنتخب الوطني في بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، مشيرة إلى أنها حصلت على ضمانات رسمية من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وأوضحت «الخارجية الإيرانية» في بيانها أن «فيفا» تعهد بضمان التزام الولايات المتحدة، بصفتها إحدى الدول المضيفة، بكافة القواعد والإجراءات المعتمدة دولياً، خصوصاً ما يتعلق بإجراءات الدخول والتنظيم وسلامة الوفود المشاركة.

ويأتي هذا التأكيد الإيراني بعد تصريحات متكررة من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، الذي أكد مراراً أن المنتخب الإيراني سيكون حاضراً في المونديال، وسيخوض مبارياته داخل الأراضي الأمريكية بشكل طبيعي مثل بقية المنتخبات المتأهلة.

وكان ملف مشاركة إيران في مونديال 2026 قد أثار بعض التساؤلات الدبلوماسية والتنظيمية، خصوصاً في ظل التوترات السياسية بين طهران وواشنطن. ومع ذلك، شدد الاتحاد الدولي لكرة القدم في أكثر من مناسبة على مبدأ «الكرة تفصل عن السياسة»، مؤكداً أن جميع المنتخبات المتأهلة ستشارك دون استثناء، وفق الضمانات المقدمة من الدول المستضيفة.

ويُعد المنتخب الإيراني من المنتخبات الآسيوية القوية التي تتمتع بحضور منتظم في النهائيات العالمية في السنوات الأخيرة، حيث يشارك في المجموعات الأولية للبطولة التي ستشهد مشاركة 48 منتخباً لأول مرة في تاريخ المونديال.

وتأتي هذه التطورات في وقت يحرص فيه الاتحاد الدولي على ضمان نجاح البطولة الأكبر في العالم، مع التأكيد على توفير بيئة آمنة ومحايدة لكل الوفود المشاركة، بغض النظر عن الخلفيات السياسية.