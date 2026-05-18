في لحظة عاطفية لا تُنسى، ودّع النجم الفرنسي أنطوان غريزمان جماهير أتلتيكو مدريد على ملعب «واندا ميتروبوليتانو»، مستغلاً ظهوره الأخير بقميص النادي ليقدم اعتذاراً صادقاً ومؤثراً عن رحيله السابق إلى برشلونة عام 2019، معتبراً إياه «أحد أكبر أخطائه» في مسيرته المهنية.

وبعد فوز أتلتيكو مدريد على جيرونا بهدف دون رد، حمل غريزمان مكبر الصوت وسط تصفيق حار من الجماهير التي احتشدت لتوديعه، وتحدث بصوت مختنق بالدموع قائلاً: «أعلم أن بعضكم سامحني، وربما آخرين لم يفعلوا بعد، لكنني أعتذر مجدداً عن انتقالي إلى برشلونة».

وأضاف النجم الفرنسي: «في ذلك الوقت لم أكن أدرك حجم الحب الذي منحتموني إياه هنا. كنت صغيراً وارتكبت خطأ.. ثم عدت إلى رشدي وبذلنا كل ما في وسعنا لنستمتع بالحياة هنا من جديد».

وأضاف المهاجم الفرنسي، الذي بدا متأثراً بشدة: إن عودته إلى أتلتيكو منحته فرصة ثانية لاستعادة علاقته بالجماهير، مؤكداً أن الحب الذي وجده داخل النادي يفوق قيمته أي بطولة لم يحققها مع الفريق مثل الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا، متابعاً: «سأحمل هذا الحب معي إلى الأبد».

ويُعد غريزمان أحد أبرز أساطير أتلتيكو مدريد في العصر الحديث. انضم إلى النادي عام 2014 قادماً من ريال سوسيداد، وقدم أداءً استثنائياً ساهم في تتويج الفريق بألقاب مثل الدوري الأوروبي والسوبر الأوروبي.

وأثار رحيله المفاجئ إلى برشلونة عام 2019 غضباً كبيراً بين الجماهير لكنه عاد إلى النادي على سبيل الإعارة ثم بشكل دائم، واستعاد مكانته نجماً أول وهدافاً تاريخياً للفريق برصيد 212 هدفاً في 500 مباراة.

وتزامن وداعه مع مباراته رقم 500، قبل انتقاله المرتقب إلى نادي أورلاندو سيتي الأمريكي (MLS) في الصيف المقبل بعقد لمدة عامين.

ورغم مسيرته الحافلة بالألقاب على المستوى الدولي والأوروبي، شدد غريزمان على أن ارتباطه العاطفي بجماهير أتلتيكو مدريد سيبقى أغلى ما في حياته.