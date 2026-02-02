أعلنت منصة سناب شات حظر أو تعطيل أكثر من 415 ألف حساب لمستخدمين أستراليين يقل عمرهم عن 16 عامًا، في إطار تنفيذ حظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي للأطفال دون 16 عامًا.

وذكرت الشركة في مدونتها الرسمية أن الحسابات تم تعطيلها حتى نهاية يناير 2026، سواء للأشخاص الذين أعلنوا أعمارهم دون 16 عامًا، أو الذين رصدتهم تقنيات المنصة لتقدير العمر ضمن هذه الفئة، وأضافت: «نواصل يوميًا حظر المزيد من الحسابات».

يُذكر أن سناب شات كان واحدًا من بين عشر منصات مُلزمة بتطبيق الحظر الذي بدأ في ديسمبر الماضي، والذي أشار إليه رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز باعتباره ناجحًا، بعد تعطيل أو إزالة نحو 4.7 مليون حساب في الأيام الأولى من الحظر على هذه المنصات.

ثغرات تقنية تضعف الحظر

ومع ذلك، ظهرت تقارير تفيد بأن تقنية تقدير العمر عبر الوجه التي تعتمد عليها سناب شات يمكن تجاوزها بسهولة من قبل بعض المراهقين، وأكدت الشركة أن هناك «ثغرات كبيرة» في تنفيذ الحظر، مشيرةً إلى وجود «قيود تقنية فعلية على التحقق الدقيق والموثوق من العمر».

وأوضحت أن تجارب العام الماضي أظهرت أن تقنية تقدير العمر كانت دقيقة فقط ضمن فترة تفاوت عامين أو ثلاثة عن العمر الفعلي، ما يعني إمكانية تجاوز بعض المستخدمين دون 16 عامًا للحظر، بينما قد يفقد آخرون أكثر من 16 عامًا إمكانية الوصول عن طريق الخطأ.

كما أشار سناب شات إلى وجود تطبيقات أخرى لمراسلة المستخدمين لم يشملها الحظر، ما قد يدفع المراهقين للانتقال إلى تطبيقات أقل تنظيمًا.

وقالت الشركة: «على الرغم من عدم وجود بيانات دقيقة حول هذا التحول بعد، إلا أن المخاطر تستحق النظر الجاد من قبل صانعي السياسات».

متابعة تنظيمية وتركيز على أكبر المنصات

وقالت مفوضة السلامة الإلكترونية جولي إنمان غرانت، إن تركيز الرقابة منذ بدء الحظر كان على المنصات العشر الكبرى، والتي تضم أكثر من 250 ألف مستخدم، بينما تستمر متابعة الشركات الأصغر كجزء من عملية تدريجية، وأضافت: «لن ننتهي بعد، وما زال العمل جاريا».

وشددت المفوضة على ضرورة تحسين تقنيات التحقق من العمر، مشيرةً إلى أن سناب شات كانت تستخدم تقنية تقدير العمر عبر الوجه دون «اختبار الحياة» للتأكد من أن الصورة حقيقية، محذرةً من أن الإعدادات غير الصحيحة قد تؤدي إلى نتائج خاطئة.

الأرقام الإجمالية للحظر

يُذكر أن إجمالي الحسابات التي تم تعطيلها منذ بدء الحظر على المنصات العشر بلغ 4.7 مليون، وتشمل هذه الحسابات غير النشطة والتكرارية إلى جانب الحسابات تحت سن 16 عامًا، وحتى الآن، لم تصدر باقي المنصات غير سناب شات وميتا بيانات عن عدد الحسابات المعطلة.