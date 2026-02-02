طالب مجلس الشورى في جلسته اليوم جامعة جازان بمواءمة مبادراتها مع أهدافها الإستراتيجية، واعتماد مؤشرات أداء واضحة؛ لقياس مستوى التنفيذ وتحقيق المستهدفات. واتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للجامعة.



ودعا المجلس في قراره جامعة جازان إلى تعزيز كفاءة منظومتها في التحول الرقمي؛ بما يرفع كفاءة الأداء وجودة الخدمات، مطالباً الجامعة برفع كفاءة برامجها الأكاديمية؛ لضمان جودة المخرجات ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل.



كما دعا الجامعة في القرار ذاته إلى استكمال إعداد هويتها المؤسسية؛ بما يعكس المزايا النسبية لمنطقة جازان، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتطوير نماذج معرفية واستثمارية مبتكرة من خلال الاستفادة من الحوافز والمزايا التنظيمية للمناطق الاقتصادية الخاصة، وبناء مؤشرات أداء؛ لقياس مستوى جاهزيتها للتحول إلى نظام الجامعات.



وحول التقرير السنوي لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل دعا مجلس الشورى الجامعة إلى تطوير منظومة استثماراتها وأوقافها؛ لتعزيز تنويع مواردها الذاتية، وضمان الاستدامة المالية والتشغيلية.



واتخذ قراره بعد أن استمع إلى رد من عضو المجلس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي الدكتور ناصر طيران على ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات. ودعا المجلس الجامعة إلى تخصيص بعض قطاعاتها وخدماتها، ودراسة أسباب انخفاض أعداد الملتحقين ببرامج الدراسات العليا والزمالات الطبية، ومعالجتها.



وناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لجامعة الملك فيصل للعام الجامعي 2024، بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي، تلاه رئيس اللجنة الدكتور ناصر طيران.

مستهدفات جودة الحياة



طالب عضو المجلس الدكتور عبدالله النجار جامعة الملك فيصل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ومواءمة أدوارها التعليمية والبحثية والمجتمعية ضمن إطار تنموي متكامل يدعم مستهدفات جودة الحياة، والاستدامة البيئية، والأمن الغذائي، من خلال تحويل المبادرات المجتمعية إلى برامج قائمة على الأثر وقابلة للقياس.

وطلبت اللجنة في نهاية المناقشة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.