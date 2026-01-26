تحولت محاولة «معاكسة» فتاة إلى جريمة مروّعة في محافظة الشرقية المصرية، بعدما انهال شابان على رجل ضرباً وطعناً، قبل أن يستخدما مادة قابلة للاشتعال ويشعلا النار في جسده، في واقعة صادمة هزّت الشارع المصري.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى تلقي الأجهزة الأمنية إخطاراً من أحد المستشفيات باستقبال رجل مصاب بجروح متفرقة وحروق شديدة في أنحاء جسده، إثر اعتداء عنيف. وقالت وزارة الداخلية المصرية إن التحقيقات الأولية كشفت أن المشاجرة بدأت بعدما أقدم أحد الشابين على معاكسة شقيقة المجني عليه، ليتطور الخلاف سريعاً إلى اعتداء دموي استخدم خلاله المتهمان سلاحاً أبيض وطعنوا الرجل قبل إشعال النار فيه.

وسارع الجيران بنقله إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه، فيما باشرت الأجهزة الأمنية التحقيق فور وصول البلاغ، وتمكنت من ضبط المتهمين بحوزتهما الأدوات المستخدمة، بعد أن اعترفا بالواقعة.

واتخذت السلطات الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الجهات المختصة التحقيق لكشف تفاصيل الحادثة بالكامل، وسط مطالبات متزايدة بتشديد العقوبات على جرائم العنف المتصاعدة.