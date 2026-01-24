تمكنت الأجهزة الأمنية العراقية اليوم (السبت) من كشف وإلقاء القبض على تاجر مخدرات كان ينتحل صفة طبيب باطنية وجراحة ويدير عيادة وهمية يستخدمها للترويج وبيع المواد المخدرة.

وخلال المداهمة في منطقة العماري، عُثر على 160 حبة مخدرة، وميزان لقياس المواد، وإبر مستخدمة داخل العيادة المزيفة، بحسب ما أفادت به قيادة شرطة بغداد الرصافة.

وأوضح البيان الأمني أن المتهم تم ضبطه بعد أن كشف متهم آخر أثناء التحقيق نشاطه في العيادة المزيفة. ونشرت الشرطة العراقية مقطعاً مصوراً للمداهمة يظهر رجال الأمن العراقيين وهم يصادرون المواد المخدرة ويقبضون على المتهم، فيما تم إيداعه التوقيف ومباشرة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتنص المادة 27 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية العراقي على معاقبة كل من استورد أو تاجر بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بالإعدام أو السجن المؤبد، في حال مخالفة الأحكام القانونية المصرح بها.

يذكر أن العراق يشهد حملات مكثفة لضبط المخدرات، حيث يتم سنوياً اعتقال آلاف المتهمين وضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة، في إطار جهود الأجهزة الأمنية للحد من انتشار هذه الظاهرة.