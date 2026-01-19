تلعب الألياف الغذائية دوراً محورياً في تعزيز صحة الأمعاء، وتحسين الهضم، والوقاية من العديد من المشكلات الصحية المزمنة. ويؤكد خبراء التغذية أن التنويع في مصادر الألياف النباتية اليومية هو الخطوة الأهم للحفاظ على جهاز هضمي صحي وجسم متوازن.

ويعرف معظم الناس أن الألياف الغذائية تلعب دوراً أساسياً في الوقاية من الإمساك وتخفيفه، لكن فوائدها لا تتوقف عند هذا الحد، فإدراج الأطعمة الغنية بالألياف في النظام الغذائي اليومي يُسهم في تحسين صحة الجهاز الهضمي، وضبط مستويات السكر في الدم، وتقليل خطر الإصابة بأمراض مزمنة خطيرة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية.

وفي ظل تزايد الاهتمام بصحة الأمعاء، يؤكد خبراء التغذية أن الألياف تُعد عنصراً لا غنى عنه للحفاظ على توازن الجهاز الهضمي والصحة العامة.

لماذا تُعد الألياف ضرورية لصحة الأمعاء؟

بحسب صحيفة «ديلي ميل» توضح أخصائية التغذية العلاجية المتخصصة في صحة الأمعاء غارغي سارين أن الألياف تمثل الوقود الأساسي للجهاز الهضمي، قائلة: «الألياف لا تُهضم مثل باقي العناصر الغذائية، بل تمر عبر الجهاز الهضمي لتغذية البكتيريا النافعة، وتنظيم حركة الأمعاء، والحفاظ على سلامة بطانة الجهاز الهضمي».

وتشير إلى أن النظام الغذائي الغني بالألياف يساعد على: تحسين عملية الهضم، تقليل الالتهابات، الوقاية من الانتفاخ والإمساك، دعم التوازن النفسي والمزاجي.

نوعا الألياف الأساسيان

وأوضحت أن هناك نوعين أساسيين من الألياف، وهما: القابلة للذوبان، وهي التي تذوب في الماء وتغذي البكتيريا النافعة في الأمعاء، والأخرى غير القابلة للذوبان، وهي التي تزيد من حجم البراز وتُسهّل حركة الأمعاء.

15 طعاماً غنياً بالألياف لتعزيز صحة الأمعاء

1- الشوفان

يحتوي الشوفان على ألياف البيتا-غلوكان القابلة للذوبان، التي تُخفض الكوليسترول، وتحسّن ضبط سكر الدم، وتدعم نمو البكتيريا النافعة، كما تمنح شعوراً أطول بالشبع.

2- نخالة القمح

تُعد نخالة القمح مصدراً غنياً بالألياف غير القابلة للذوبان، تُعزز انتظام حركة الأمعاء وتُخفف الإمساك، وتساعد على تنظيف الجهاز الهضمي.

3- البروكلي

يعتبر البروكلي غنياً بالألياف ومركبات نباتية مثل السلفورافان، التي تقلل التهاب الأمعاء، وتدعم نمو البكتيريا الصحية.

4- التفاح (بقشره)

يحتوي التفاح على البكتين، وهو نوع من الألياف القابلة للذوبان يعمل كمغذٍ حيوي للبكتيريا النافعة، ويحسّن الهضم وقوام البراز.

5- الجزر

الجزر غني بالألياف غير القابلة للذوبان، ويدعم حركة الأمعاء، كما يحتوي على مضادات أكسدة تحافظ على صحة بطانة الأمعاء.

6- الثوم

يُعد الثوم مضاداً حيوياً طبيعياً، ويعمل كمغذٍ للبكتيريا النافعة، ويساعد على الحفاظ على توازن بيئة الأمعاء.

7- الموز (غير الناضج قليلاً)

يحتوي الموز، وتحديداً غير الناضج قليلاً، على نشا مقاوم وألياف بريبايوتك تدعم نمو البكتيريا الجيدة وتقلل الانتفاخ.

8- السبانخ

توفر السبانخ أليافاً غير قابلة للذوبان تُحسن انتظام الإخراج، ومركبات نباتية تحمي بطانة الأمعاء.

9- البطاطا الحلوة

تعتبر البطاطا الحلوة غنية بالألياف ومضادات الأكسدة، وتدعم ميكروبيوم الأمعاء، وتحافظ على حركة أمعاء منتظمة.

10- الأفوكادو

الأفوكادو مصدر ممتاز للألياف والدهون الصحية، يُعزز الهضم وامتصاص العناصر الغذائية، ويساعد في توازن البكتيريا المعوية.

11- بذور الكتان

تحتوي بذور الكتان على ألياف قابلة وغير قابلة للذوبان، وتُخفف الإمساك، وتقلل التهاب الأمعاء، وتوفر أحماض أوميغا-3.

12- اللوز

اللوز غني بالألياف والدهون الصحية والبوليفينولات، التي تعمل كمغذيات حيوية، وتدعم تنوع البكتيريا المعوية.

13- المانجو

توفر المانجو الألياف والبوليفينولات التي تُحسّن الهضم وتدعم التنوع البكتيري وتقلل التهاب الأمعاء.

14- التوت (مثل الفراولة والتوت الأزرق)

التوت غني بالألياف ومضادات الأكسدة، يدعم نمو البكتيريا النافعة ويحمي الأمعاء من الإجهاد التأكسدي.

15- الحمص

يعد الحمص مصدراً ممتازاً للألياف القابلة وغير القابلة للذوبان، يُنظم حركة الأمعاء، ويعزز الشعور بالشبع، ويساعد في استقرار سكر الدم.