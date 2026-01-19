أعلنت السلطات الأمنية في مدينة الكفرة بجنوب شرق ليبيا، عن اكتشاف سجن سري ضخم مخصص لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين وراغبي عبور الحدود نحو أوروبا، في عملية أمنية وُصفت بأنها من أكبر العمليات من نوعها في المنطقة خلال السنوات الأخيرة.

وتمكنت قوات مشتركة من الجيش الوطني الليبي وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، بدعم من معلومات استخباراتية، من اقتحام المنشأة السرية الواقعة في منطقة نائية على مشارف مدينة الكفرة، حيث عُثر على أكثر من 210 مهاجرين محتجزين في ظروف إنسانية كارثية.

مجمع محصّن تحت الأرض

وصف الناجون المنشأة بأنها عبارة عن مجمع تحت الأرض ومبانٍ محصنة تضم غرفاً مكتظة دون تهوية كافية، مع وجود أقفال حديدية وكاميرات مراقبة، وأن المهاجرين كانوا يتعرضون للضرب والتعذيب والابتزاز المالي من قبل حراس يعملون تحت إمرة شبكة تهريب منظمة.

وحررت السلطات الأمنية جميع المحتجزين وتم قلهم إلى مراكز إيواء مؤقتة في الكفرة، حيث تلقوا الرعاية الطبية والغذائية الأولية.

وأفادت التحقيقات الأولية بأن معظم الضحايا ينحدرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء (السودان، تشاد، النيجر، إريتريا، نيجيريا)، وكانوا ينتظرون دفع فدية من ذويهم أو تنظيم رحلات عبور إلى السواحل الليبية الشمالية.

وأكد مسؤول أمني في الكفرة أن «هذه العملية جزء من حملة شاملة لتفكيك شبكات التهريب البشري والإتجار بالبشر في جنوب ليبيا»، مشيراً إلى استمرار التحقيقات للكشف عن المتورطين والجهات الداعمة.

نقطة عبور للمهاجرين غير الشرعيين

وتُعد منطقة الكفرة إحدى أهم نقاط العبور الرئيسية للمهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، بسبب موقعها الجغرافي الإستراتيجي على المثلث الحدودي بين ليبيا والسودان وتشاد.

ومنذ سقوط نظام القذافي 2011، تحولت المنطقة إلى ممر رئيسي لشبكات التهريب البشري، حيث يستغل المهربون الفوضى الأمنية والصراعات المسلحة لإنشاء مراكز احتجاز سرية أو شبه رسمية.

في السنوات الأخيرة، كثّفت السلطات في شرق ليبيا والجيش الوطني الليبي، حملاتها ضد هذه الشبكات، خصوصاً بعد ضغوط دولية متزايدة من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، إلى جانب تقارير منظمات حقوقية وثّقت انتهاكات جسيمة في مراكز الاحتجاز الليبية.