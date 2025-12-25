كارثة طبيعية.. فيضانات واسعة وتحذيرات من إعصار نادر في كاليفورنيا

شهدت مناطق جنوب كاليفورنيا، مساء (الأربعاء)، أمطاراً غزيرة ناتجة عن ظاهرة «النهر الجوي»، مما أدى إلى فيضانات مفاجئة واسعة النطاق وتدفقات طينية كبيرة، فيما حذرت السلطات الأمريكية السائقين من الخروج إلى الطرقات، ودعت السكان في المناطق المعرضة للفيضانات إلى الإجلاء الفوري أو البقاء في منازلهم.

أمطار غزيرة تضرب لوس أنجلوس

وفي منتجع رايتوود الجبلي المغمور بالأمطار، شرق لوس أنجلوس، قضت فرق الإنقاذ معظم اليوم في الرد على عشرات النداءات الطارئة، حيث قامت بإنقاذ سائقين من سياراتهم المغمورة بالمياه، وفقاً لمتحدث إدارة الإطفاء في مقاطعة سان برناردينو.

حتى مساء الأربعاء، لم تسجل أي إصابات أو وفيات، فيما أظهرت لقطات فيديو جوية نشرتها إدارة الإطفاء أنهاراً من الطين تجتاح أحياء الكبائن السكنية.



رطوبة كثيفة من المحيط الهادئ

وتسببت العاصفة، التي جلبت رطوبة كثيفة من المحيط الهادئ، في هطول أمطار بمعدل بوصة واحدة (2.54 سم) أو أكثر في الساعة الواحدة ببعض المناطق.

ومن المتوقع أن تستمر هذه العاصفة حتى يوم الجمعة، مما يشكل خطراً كبيراً على السلامة المرورية خلال فترة السفر المزدحمة في عطلة عيد الميلاد.



ظروف «مهددة للحياة»

ووصفت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية الظروف بأنها «مهددة للحياة»، مع استمرار الفيضانات الواسعة حتى يوم عيد الميلاد، كما أصدرت تحذيرًا من فيضانات مفاجئة في معظم مقاطعة لوس أنجلوس، مع نصيحة صارمة للسائقين بعدم السفر إلا في حالات الإجلاء الطارئ.

ودعت سلطات مدينة لوس أنجلوس السكان إلى الامتثال لأوامر الإجلاء الصادرة لنحو 130 منزلاً معرضاً بشكل خاص للانهيارات الطينية في منطقة باسيفيك باليسادز، التي تضررت من حرائق الغابات العام الماضي.



إجلاء وإغلاق طرق

وفي رايتوود، رفعت إدارة الشريف في مقاطعة سان برناردينو تحذير الإجلاء إلى أمر بالبقاء في المكان مع تفاقم الفيضانات، كما أغلق طريق أنجليس كريست السريع في قسمين بسبب الغمر بالمياه.



رياح قوية وتساقط ثلوج

وأشارت تقارير محلية إلى أن الأمطار الغزيرة رافقتها رياح قوية أسقطت أشجاراً وخطوط كهرباء، بينما من المتوقع تساقط ثلوج كثيفة في المرتفعات العليا لجبال سييرا.

كما سجلت بعض المناطق السفلى في التلال هطولاً يتراوح بين 4 و8 بوصات من الأمطار صباحاً، مع تقارير عن انزلاقات صخرية متعددة، وتوقعات بهطول يزيد عن قدم واحد (30 سم) بحلول نهاية الأسبوع.



تحذير من إعصار قادم

وأصدرت الهيئة تحذيراً نادراً من إعصار في جزء صغير شرق وسط مقاطعة لوس أنجلوس بسبب عواصف رعدية قوية فوق منطقة ألهامبرا، ورغم هدوء الأمطار نسبيًا حذر الخبراء من موجة ثانية من العاصفة اليوم (الخميس).