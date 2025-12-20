عاد مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة أوراكل الملياردير لاري إليسون إلى المركز الثالث في قائمة أغنى أغنياء العالم، متجاوزاً جيف بيزوس مؤسس أمازون، وذلك بعد ارتفاع أسهم أوراكل بنسبة 6% إثر إعلان صفقة «تيك توك» مع الشركة ومستثمرين أمريكيين آخرين لتشكيل مشروع مشترك جديد يدير أعمال التطبيق في الولايات المتحدة.

ارتفاع أسهم أوراكل

وارتفعت أسهم أوراكل إلى نحو 190.90 دولار بحلول الساعة 10:30 من صباح الجمعة بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بعد أن صعدت بنسبة تصل إلى 4% في التداولات قبل افتتاح السوق.

صفقة «تيك توك»

ويأتي هذا الارتفاع مباشرة بعد إعلان «تيك توك» الخميس الماضي عن توقيع اتفاقية مع أوراكل وشركة سيلفر ليك للاستثمار الخاص وصندوق MGX الإماراتي المملوك للدولة، لتمتلك مجتمعة نحو 45% من أعمال «تيك توك» الأمريكية، مما ينهي المنافسة الطويلة على شراء التطبيق ويجنبه الحظر الوطني.

موعد إغلاق صفقة «تيك توك»

من المتوقع إغلاق الصفقة في 22 يناير القادم، أي قبل يوم واحد فقط من الموعد النهائي لـ«تيك توك» لبيع 80% من أصولها الأمريكية إلى كيان معتمد من الولايات المتحدة.

ثروة لاري إليسون

وبحسب موقع «فوربس» تقدر ثروة إليسون الآن بنحو 244.8 مليار دولار، بعد زيادة قدرها 15 مليار دولار يوم الجمعة وحده.

وكان إليسون قد احتل المركز الثاني سابقاً، بل وأصبح ثاني شخص في التاريخ تتجاوز ثروته 400 مليار دولار في أكتوبر الماضي، لكنه تراجع في الأسابيع الأخيرة بسبب تقلبات أسهم أوراكل.

ويحتل إليسون الآن المركز الثالث خلف لاري بيج (مؤسس قوقل المشارك) بثروة تقدر بـ250.1 مليار دولار، وأمام جيف بيزوس الذي تبلغ ثروته 239 مليار دولار، أما المركز الأول فيظل لإيلون ماسك بثروة هائلة تصل إلى 680.4 مليار دولار.

أوراكل وصفقة «تيك توك»

وبرزت أوراكل كمرشح محتمل لشراء أعمال «تيك توك» في وقت سابق من العام، وسط تقارير تفيد بأنها ستدير بيانات المستخدمين في منشآتها بتكساس تحت شركة أمريكية جديدة، فيما أجل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الموعد النهائي عدة مرات لبايت دانس (الشركة الأم الصينية لتيك توك) لبيع أعمالها الأمريكية أو مواجهة الحظر.

وكان ترمب قد أشار سابقاً إلى أن عدة شركات ومستثمرين أمريكيين، بما في ذلك مايكروسوفت و«مجموعة من الأثرياء الكبار»، قد يشترون التطبيق.

وأقر الكونغرس قانوناً في أبريل 2024 يفرض بيعاً أو حظراً، وسط مخاوف أمنية مشتركة بين الحزبين من أن التطبيق يشكل تهديداً للأمن القومي.

وسبق أن أثارت تقارير «فوربس» مخاوف بشأن تجسس «تيك توك» على الصحفيين، نشر دعاية صينية، سوء إدارة بيانات المستخدمين، وتتبع «كلمات حساسة».

هذه الصفقة تمثل انتصاراً كبيراً لأوراكل ولاري إليسون، حليف ترمب المقرب، حيث تعزز دور الشركة في تخزين البيانات السحابية وإدارة الخوارزميات، مما يعكس الثقة المتزايدة في قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي والأمن الرقمي.

ومع اقتراب إغلاق الصفقة، يترقب المستثمرون تأثيرها على سوق التكنولوجيا الأمريكية بشكل عام.