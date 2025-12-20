باشرت بلدية محافظة بيشة تنفيذ أعمال إزالة المحلات والمباني القديمة وسط البلد، التي تعود ملكيتها للبلدية، وذلك بعد استكمال التنسيق مع الجهات المعنية، في خطوة تهدف إلى تحسين المشهد الحضري، وتنظيم النسيج العمراني، وتهيئة بيئة حضرية متكاملة تتواكب مع مستهدفات جودة الحياة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة بيشة المهندس محمد بن فلاح القحطاني، أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة شاملة لتطوير المنطقة المركزية، مشيراً إلى أن المشروع يهدف إلى إعادة إحياء الدور التاريخي لوسط بيشة، وتنظيم وسط المدينة، وتهيئة المواقع لمشاريع تطويرية مستقبلية وفق دليل المشهد الحضري، بما يسهم في تعزيز الاستفادة منها وخدمة الأهالي والزوار.

وبيّن القحطاني أن أعمال الإزالة ستشمل مبنى المجزرة القديمة، ومبنى كتابة العدل القديم، ومبنى البلدية السابق، إضافة إلى عددٍ من المواقع الأخرى، بما ينعكس إيجاباً على تحسين الصورة البصرية للمنطقة، وتعزيز هويتها العمرانية.

وأشار إلى حرص البلدية على تنفيذ الأعمال وفق خطة زمنية مدروسة، وبالتنسيق المستمر مع الجهات ذات العلاقة، مع الالتزام بمعايير السلامة العامة، وتحقيق أعلى مستويات الجودة في التنفيذ، بما يواكب تطلعات التنمية الحضرية بالمحافظة.

وأكد القحطاني أن بلدية محافظة بيشة مستمرة في تنفيذ مشاريع التطوير الحضري، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويحقق تطلعات المواطنين والمقيمين.