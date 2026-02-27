كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنها لم تتمكن حتى الآن من الوصول إلى أي من منشآت تخصيب اليورانيوم الأربع التي أعلنتها إيران، مؤكدة أنها لا تملك معلومات عن الحجم الحالي أو مكان وجود مخزون طهران من اليورانيوم المخصب، ولا ما إذا كانت قد أوقفت جميع عمليات التخصيب.



تنفيذ أنشطة التحقق



وأفادت الوكالة في تقرير لها، بأن إيران لم تقدم تقارير بشأن حالة منشآتها النووية التي تعرضت لهجمات، ولا حول المواد النووية المرتبطة بها، كما لم تسمح لمفتشيها بالوصول إلى تلك المواقع. وجددت الدعوة إلى أهمية تمكينها من تنفيذ أنشطة التحقق في إيران دون مزيد من التأخير.



وفي تقرير سري أُرسل إلى الدول الأعضاء، اليوم (الجمعة)، أفصحت الوكالة الدولية، أن جزءاً من اليورانيوم الإيراني الأعلى تخصيباً، والقريب من المستوى اللازم لصنع أسلحة، كان مخزناً في منطقة تحت الأرض داخل المنشأة النووية في أصفهان.



يذكر أن هذه المرة الأولى التي تُبلغ فيها الوكالة عن موقع تخزين ليورانيوم مخصب بنسبة تصل إلى 60%، وهي نسبة تقترب من مستوى 90% المستخدم في تصنيع الأسلحة النووية.



ونقل دبلوماسيون أن مدخل المنشأة في أصفهان تعرض للقصف خلال هجمات عسكرية أمريكية وإسرائيلية في يونيو، إلا أن الأضرار التي لحقت بالموقع بدت محدودة، وفق ما أفادوا.



التعاون البناء مع الوكالة



ودعت الوكالة الدولي إيران إلى التعاون «البنّاء» معها، مشددة وفقا لتقرير غير معد للنشر اطّلعت عليه وكالة «فرانس برس»، الجمعة، على أن طلبها التحقق من كل موادها النووية يتسم بـ«أقصى قدر من الإلحاح».



ولفت التقرير إلى أنّ «مناقشات تقنية ستُعقد في فيينا خلال الأسبوع الذي يبدأ في 2 مارس 2026، وذكّر بأن مديرها العام رافاييل غروسي شارك في المحادثات الإيرانية-الأمريكية التي عُقدت في 17 و26 فبراير.



وأضاف أن المدير العام يدعو إيران إلى التعاون البنّاء مع الوكالة لتيسير التنفيذ الكامل والفاعل لإجراءات الضمانات في إيران. وشدّد على ضرورة أن يُعالَج بأقصى قدر من الإلحاح فقدان الوكالة استمرارية الاطلاع على كل المواد النووية المعلن عنها سابقا في المنشآت المعنية في إيران.