هدّد رجل مُسلّح بسكين، اليوم (السبت)، المارة وأصحاب المحلات في شارع نابليون بمدينة أجاكسيو جنوب شرقي فرنسا.



وقالت الشرطة في مدينة أجاكسيو جنوب جزيرة كورسيكا الفرنسية أن الحادثة وقعت حوالى الساعة 12:30 ظهراً بالتوقيت المحلي، مبينة أن عناصرها حاولوا في البداية السيطرة على المسلح باستخدام مسدس صعق كهربائي، غير أن محاولتهم باءت بالفشل.



ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن الشرطة قولها: بعد المحاولات الفاشلة أطلق ضابط شرطة النار على المسلح، ما أدى لوفاته متأثراً بجراحه.



بدورها، قالت النيابة العامة الفرنسية أن الرجل البالغ 26 سنة قتل على يد الشرطة، فيما لم يُصب أي شخص آخر بأذى.



من جهة أخرى، حددت محكمة فرنسية 13 أبريل 2026 لإصدار حكم في قضية شركة «لافارج» بتهمة تمويل مجموعات متشددة من بينها تنظيم داعش الإرهابي في سورية حتى عام 2014، لتأمين استمرار العمل في مصنعها للإسمنت هناك.



وأقرت الشركة في أكتوبر 2022، بدفع نحو 6 ملايين دولار لتنظيم داعش الإرهابي وجبهة النصرة، ووافقت على دفع غرامة قدرها 778 مليون دولار.