في خطوة تعكس تصاعد حدة المواجهة السياسية بين طهران وبروكسل، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس (السبت)، تصنيف جميع القوات البحرية والجوية التابعة لدول الاتحاد الأوروبي الأعضاء «منظمات إرهابية»، تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل، رداً على إدراج الحرس الثوري على قائمة الإرهاب الأوروبية.

مبدأ المعاملة بالمثل

الخارجية الإيرانية أوضحت أن القرار يأتي في إطار ما وصفته بالرد على «إجراء غير قانوني وغير مبرر»، معتبرة أن تصنيف الحرس الثوري، الذي تصفه بأنه أحد أركان القوات المسلحة الرسمية، يخالف مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وأكدت أن إدراج القوات البحرية والجوية للدول الأوروبية ضمن القائمة الإيرانية يندرج تحت ما سمّته «الإجراءات المتبادلة»، مشددة على التزام طهران بمبدأ المعاملة بالمثل في القضايا المتعلقة بالأمن والدفاع.

خلفية القرار الأوروبي

وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد أعلن في 19 فبراير، بعد اتفاق سياسي في يناير 2026، إدراج الحرس الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية، وفرض إجراءات تقييدية ضمن نظام عقوبات مكافحة الإرهاب الأوروبي.

القرار الأوروبي جاء استناداً إلى اتهامات تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان داخل إيران، وقمع الاحتجاجات، إضافة إلى دعم جماعات مسلحة في المنطقة، وتزويد روسيا بأسلحة لاستخدامها في الحرب في أوكرانيا.

توتر يتصاعد

الخطوة الإيرانية تفتح باب مرحلة جديدة من التصعيد الدبلوماسي، في ظل تبادل الاتهامات والإجراءات العقابية، بما ينذر بمزيد من التوتر في العلاقة بين طهران والعواصم الأوروبية خلال المرحلة القادمة.