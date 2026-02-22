انضم فريق «القوات الخاصة للأمن البيئي» بجدارة إلى ركب المتأهلين لدور الـ8 في بطولة «جدة 2026» لكرة القدم، بعد فوزه الساحق بنتيجة (6-0) على فريق «أرامكو»، في اللقاء الذي أُقيم أمس (السبت)، ضمن منافسات دور الـ16 على ملعب القرية الأولمبية، وبهذه السداسية، حقق الفريق رقماً قياسياً كأكبر نتيجة فوز في البطولة حتى الآن، ليواصل تقديم مستوياته المميزة التي بدأها منذ دور المجموعات حين تصدر المجموعة (C).



كما انتصر فريق «حرس الحدود» بمنطقة مكة المكرمة على نظيره فريق «الدوريات الأمنية» بمحافظة جدة بنتيجة (3-1)، ليخطف بطاقة التأهل لدور الـ8 من البطولة نفسها، في ختام مباريات اليوم الثالث من منافسات دور الـ16 التي أقيمت على ملعب القرية الأولمبية.



وبهذا الانتصار، واصل لاعبو «الحرس» فرض سطوتهم الفنية على «الدوريات»، إذ كان الأول قد فاز على الثاني حين تواجه الفريقان في منافسات دور الثمانية من بطولة العام الماضي، قبل أن يعود لتأكيد تفوقه وينتصر من جديد هذا العام.



يُذكر أن «حرس الحدود» سيواجه فريق «القوات الخاصة للأمن البيئي» في دور الـ8، الأربعاء القادم (26 فبراير).