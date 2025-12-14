لم تصمد لحظة عابرة على منصات التواصل أمام عاصفة الغضب، بعدما قررت منظمة ملكة جمال فنلندا سحب اللقب من ملكة جمال فنلندا سارة دزافس، عقب تداول صورة اعتُبرت مسيئة وتحمل دلالات عنصرية، وذلك بعد أسابيع فقط من مشاركتها في مسابقة ملكة جمال الكون 2025.

وتعود الصورة المثيرة للجدل إلى أواخر شهر نوفمبر الماضي، إذ ظهرت دزافس البالغة من العمر 22 عاماً وهي تشد زوايا عينيها، مرفقة بتعليق باللغة الفنلندية يحمل معنى «أتناول الطعام مع شخص صيني»، ما فجّر موجة انتقادات واسعة اعتبرت الإشارة مسيئة للآسيويين.

وبحسب ما تم تداوله، فإن الصورة نُشرت عبر تطبيق «جودل» الألماني من قبل أحد أصدقاء دزافس، الذي يُزعم أنه أضاف التعليق دون علمها، إلا أن ذلك لم يخفف من حدة الغضب الشعبي والإعلامي.

من جهتها، حاولت ملكة الجمال الدفاع عن نفسها، موضحة أن وضعية يدها في الصورة جاءت نتيجة معاناتها من صداع شديد، وأنها كانت تفرك صدغيها دون أي نية للإساءة، إلا أن التوضيح لم يوقف تداعيات الواقعة.

وفي بيان رسمي نشرته المنظمة عبر حسابها على «إنستغرام»، أعلنت سحب اللقب من سارة دزافس، مؤكدة أن ما صدر عنها لا يتماشى مع القيم والمسؤوليات الأخلاقية والدولية المرتبطة بحمل لقب ملكة جمال فنلندا.

وجاء في البيان أن من يتولى دوراً وطنياً ودولياً يصبح مطالباً بتحمل المسؤولية الكاملة عن تصرفاته، سواء داخل بلاده أو على الساحة العالمية.

وكانت المنظمة قد نشرت في الـ8 من ديسمبر الجاري اعتذاراً رسمياً صادراً عن دزافس، أقرت فيه بسوء تصرفها وأبدت أسفها الشديد، مؤكدة تحملها المسؤولية بصفتها ممثلة لبلادها.

يذكر أن دزافس كانت قد مثلت فنلندا دولياً في مسابقة ملكة جمال الكون التي أُقيمت الشهر الماضي في تايلند، قبل أن تنتهي مسيرتها بالتاج على وقع صورة واحدة أشعلت الجدل.