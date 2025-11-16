كشفت الأجهزة الأمنية في العراق واحدة من أكثر الحوادث غرابة خلال الأيام الأخيرة، بعدما تبيّن أن رجلاً خطط لاختفائه بنفسه لتنفيذ عملية ابتزاز واسعة ضد زوجته وعائلته، مطالباً بفدية مالية ضخمة بلغت 350 مليون دينار، ما يعادل نحو 240 ألف دولار أمريكي.

وبحسب بيان صادر عن الشرطة العراقية، فإن المتهم اختفى عمداً من موقع عمله بمساعدة شخص آخر، قبل أن ينتقل إلى محافظة ديالى ويبدأ التواصل مع عائلته عبر رسائل واتصالات صاغها بعناية ليقنعهم بأنه محتجز لدى جماعة مسلحة، في محاولة لخلق حالة ذعر تدفعهم إلى الإسراع بتأمين المبلغ.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن المتهم ظل لأيام يرسل تهديدات متتالية، مدّعياً أن «خاطفيه» يضيقون الخناق عليه، بينما كانت الجهات الأمنية تتبع تحركاته بدقة داخل المحافظة، قبل أن تتمكن من تحديد موقعه الحقيقي وتلقي القبض عليه من دون أي مقاومة.

ووفق مصادر أمنية، فقد اعترف المتهم خلال الاستجواب بأن الحادثة كانت «مسرحية كاملة»؛ بهدف الحصول على المال، نافياً وجود أي تهديد فعلي على حياته، فيما تواصل السلطات مراجعة سجل اتصالاته؛ للتأكد من عدم وجود مشاركين آخرين في المخطط.

وتؤكد الجهات المختصة أن الإجراءات القانونية ماضية لاستكمال ملف القضية وكشف جميع ملابسات الحادثة، التي أثارت ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي.