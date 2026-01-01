أعلنت الشرطة السويسرية ارتفاع أعداد المتوفين في الانفجار والحريق المروع، الذي اندلع في منتجع التزلج الفاخر كران-مونتانا في قلب جبال الألب السويسرية لنحو40 شخصاً حسب التقديرات الأولية، وإصابة أكثر من 100 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

مأساة دامية

وتحولت احتفالات رأس السنة الجديدة في منتجع التزلج الفاخر كران-مونتانا في قلب جبال الألب السويسرية إلى مأساة دامية، بعد أن شهدت «حانة لو كونستليشن» انفجاراً هائلاً تلاه اندلاع حريق في الساعات الأولى من العام الجديد، في واحد من أكثر الحوادث دموية التي شهدتها سويسرا في مناسبة احتفالية.

وقع الانفجار في الـ01:30 صباحاً بالتوقيت المحلي، داخل الحانة الشهيرة التي كانت مكتظة بالزوار معظمهم سياح ومحتفلون محليون، يحتفلون بانتهاء 2025 وبداية 2026، وسرعان ما تحول الانفجار إلى حريق عنيف اجتاح المكان، ما تسبب في انهيار أجزاء من السقف والجدران، وتصاعد أعمدة الدخان الكثيف فوق المنتجع الجبلي.

ورغم وصول فرق الإطفاء والإنقاذ والإسعاف إلى الموقع فوراً، إلا أن شدة الحريق والأضرار الهيكلية صعبت من عمليات الإنقاذ للغاية.

حظر طيران

وأغلقت السلطات المنطقة بالكامل، وفرضت منطقة حظر طيران فوق كران-مونتانا لتسهيل عمليات الإنقاذ والتحقيق، وأكدت شرطة كانتون فاليه أن الحادثة تُعامل حالياً على أنها حادثة عرضية وليست عملاً إرهابياً، مع استمرار التحقيقات لتحديد السبب الدقيق، وسط تكهنات أولية تشير إلى احتمال ارتباطها بألعاب نارية أُطلقت خلال حفل موسيقي، أو تسرب غاز، أو خلل فني.

وعقدت الشرطة مؤتمراً صحفياً صباح اليوم (الخميس)؛ لتقديم أحدث التفاصيل، فيما أعلن رئيس الاتحاد السويسري تأجيل خطابه السنوي بمناسبة العام الجديد حداداً على الضحايا.

وأعرب مسؤولون سويسريون عن حزنهم العميق، واصفين الحادثة بأنها «لحظة حزن تؤثر على سويسرا بأكملها وعلى العالم»، خصوصاً أن الضحايا ينتمون إلى جنسيات متعددة.

وأصدرت السفارة البريطانية بياناً أكدت فيه أن مواطنين بريطانيين من المحتمل أن يكونوا بين المتضررين، وفتحت خطوط تواصل مع العائلات. كما أُنشئ خط ساخن لأهالي الضحايا والمفقودين.

وتقع كران-مونتانا في كانتون فاليه جنوب غرب سويسرا، على ارتفاع يزيد على 1,500 متر فوق سطح البحر، وعلى بعد نحو 40 كيلومتراً شمال جبل ماترهورن الشهير، ونحو ساعتين بالسيارة من العاصمة برن.

ويُعد المنتجع من أبرز وجهات التزلج الفاخرة في العالم، ويتميز بمنحدرات تزلج تصل إلى 140 كيلومتراً، ويجذب سنوياً آلاف السياح من أوروبا وبريطانيا والشرق الأوسط وآسيا، خصوصاً خلال موسم الشتاء وعطلات نهاية العام، كما يستضيف المنتجع فعاليات رياضية دولية، منها سباقات كأس العالم للتزلج السريع المقرر إقامتها نهاية يناير 2026.