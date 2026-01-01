تحدث الفنان المصري أحمد السقا عن أزمة طليقته الإعلامية المصرية مها الصغير، بعد اتهامها بسرقة لوحات فنية، مؤكداً أن ما حدث قد يكون نتيجة ضغوط نفسية أو تأثير المحيطين بها، لافتاً إلى أن الإلحاح المستمر قد يدفع الإنسان لارتكاب أخطاء دون وعي.

وأشارالسقا إلى أنهما عاشا معاً سنوات طويلة دون حدوث مثل هذه الأمور، لافتاً إلى أنه سمع عن تقديمها اعتذاراً، ومؤكداً أن الخطأ وارد من أي إنسان.

وحول إمكانية عودته إليها، أوضح أحمد السقا في تصريحات تلفزيونية أن الأمر غير محسوم حتى الآن، مشيراً إلى أنه يمر حالياً بمرحلة من الاستقرار النسبي.

وأضاف السقا أنه يركز بالفترة الحالية على إعادة ترتيب وترميم بعض الجوانب في حياته، معتمداً على آراء المقربين منه لمصارحته وتصحيح أي أخطاء قد يقع فيها.

كما وجه أحمد السقا رسالة لـ«الزعيم» عادل إمام، أكد خلالها حرصه على التواصل الدائم للاطمئنان على صحته، مشدداً على مكانته الكبيرة وقيمته الفنية التي يفتخر بها الجميع، قائلاً: «عندنا الأهرامات، وعندنا عادل إمام».