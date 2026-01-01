تعرض الفنان السوري ناصيف زيتون لموقف محرج خلال إحيائه حفلاً فنياً ضمن احتفالات رأس السنة 2026 في أبوظبي، بعد أن سقط على المسرح أمام أنظار الجمهور، وعلق زيتون على الحادث قائلاً: «في بداية السهرة كنت خايف أن أقع، وحصل ووقعت الحمد لله».

ورغم السقوط، واصل ناصيف زيتون أداء الحفل بشكل طبيعي، وسط تشجيع وتفاعل كبير من الحضور، مؤكدًا حرصه الدائم على إسعاد جمهوره حتى في اللحظات المفاجئة.

بكاء واشتياق

وعبر زيتون عن حزن عميق واشتياقه الشديد لوالده، خلال استضافته في بودكاست «عندي سؤال» سابقاً، موضحاً أن مشكلته تكمن في الشوق المستمر الذي يؤلمه نفسيًا، مؤكدًا أن غياب والده حرم حياته من الطمأنينة والحكمة والسكينة التي كان يمنحها وجوده، معبراً عن ألم الفراق الكبير الذي لا يزول.

كما تمنى ناصيف زيتون سابقاً لو كان والده على قيد الحياة ليشهد نجاحاته المهنية وحب الجمهور له وحياته الشخصية وزواجه.