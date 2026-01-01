رامي رضوان يواجه شائعات الطلاق برسالة حب ودعم لدنيا سمير غانم

هنأ الإعلامي المصري رامي رضوان زوجته الفنانة المصرية دنيا سمير غانم بعيد ميلادها، بعد انتشار العديد من الشائعات خلال الفترة الأخيرة حول انفصالهما.

وعبر رامي رضوان، في منشوره عبر حسابه الشخصي على منصة «إنستغرام»، عن حبه الكبير لزوجته دنيا، متمنياً لها دوام النجاح والسعادة.

نفي الشائعات حول انفصالهما

وكتب رضوان منشوراً، قال فيه: «كل سنة وإنتِ طيبة يا دودي، ربنا يجعل أيامك الجاية مليانة نجاح وفرح وخير، ويحفظك لينا، ويبعد عننا شائعات الصفحات المريضة»، في لفتة لاقت تفاعلاً واسعاً من متابعيه.

تعليق إيمي سمير غانم على شائعات طلاق شقيقتها

ومن جانبها، نفت الفنانة إيمي سمير غانم صحة الشائعات التي انتشرت أخيراً حول طلاق شقيقتها دنيا سمير غانم، مؤكدة أن الصفحة التي روجت الخبر غير مصرية، ولم تستند إلى أي معلومات موثوقة.

لا نهتم بالشائعات

وأوضحت إيمي، خلال لقائها ببرنامج «ET بالعربي»، أن الأسرة لا تعير مثل هذه الشائعات اهتماماً؛ لأنها اعتادت عليها، مشيرة بسخرية إلى أن رامي رضوان كان في منزله يشاهد أحد المسلسلات على «نتفليكس» وقت انتشار الخبر.