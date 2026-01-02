حسم الفنان وائل جسار الجدل المثار حول سبب مغادرته المسرح في حفل رأس السنة ببغداد، نافيًا بشكل قاطع أن يكون ذلك بسبب ارتباطه بحفل آخر في نفس القرية.

وأكد جسار في تصريح خاص لـ«عكاظ» أن ما تم تداوله خلال الساعات الماضية في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة، موضحًا أنه يفصل بين الحفلين نحو ساعتين كاملتين.

احترام الالتزامات الفنية

وأضاف جسار أنه يتعامل مع جميع حفلاته بمنتهى الجدية والاحترام، لافتًا إلى أنه يضع جدولًا مدروسًا مسبقًا يضمن لكل حفل وقته وحقه الكامل دون أي تقصير.

وأضاف الفنان اللبناني أن انفعاله في حفل بغداد كان بسبب موقف فني فرضه خلل تقني لمس جوهر العرض الغنائي، مشيراً إلى أن فريقه أرسل مسبقًا كل المعلومات إلى الجهة المنظمة للحفل، متضمناً جميع المتطلبات الأساسية لضمان جودة عالية.

وأكد جسار أن الجمهور العراقي انصف موقفه وما حدث بالفعل، معبراً عن امتنانه لتفهم الجمهور ودعمهم له، مشيراً إلى أن وقوفهم إلى جانبه منحه شعورًا بالطمأنينة، ومتمنيًا أن تشهد الفعاليات القادمة تنظيمًا أفضل وأكثر احترافية.